Trẻ cần đọc 1-2 cuốn sách giáo dục mỗi tháng - Ảnh: wordpress.com

Đó là những chia sẻ của Tom Corley, là tác giả của hai cuốn Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals và Rich Kids – How to Raise Our Children to be Happy and Successful in Life. Năm Corley lên 9 tuổi, gia đình ông đang là triệu phú bỗng tay trắng chỉ trong một đêm, vì thế Corley hiểu rất rõ về người giàu và nghèo. Corley có nhiều bằng cấp trong lĩnh vực kinh tế, thuế và kiểm toán. Ông hiện là chủ tịch Cerefice and Company, một trong những công ty tài chính hàng đầu ở New Jersey (Mỹ).

Sau một nghiên cứu kéo dài 5 năm, Tom Corley đã có những thống kê về thói quen hàng ngày của người giàu - người nghèo: Người giàu ít chơi xổ số, ít xem truyền hình thực tế, chăm đọc sách hơn người nghèo. Đa số người nghèo cho rằng giàu có đến từ may mắn, giàu nghèo là số phận nhưng người giàu thì không. Phần lớn người giàu tin rằng họ có trách nhiệm với tình trạng tài chính của mình.

Theo Corley, những người nghèo cứ nghèo bởi có nhiều thói quen nghèo và ít thói quen giàu. Cha mẹ nghèo thường dạy con thói quen của người nghèo còn cha mẹ giàu dạy con thói quen của người giàu. Nếu muốn con sau này trở thành những người tự chủ về kinh tế, cha mẹ cần dạy con những thói quen của người thành công:

- Hạn chế xem ti vi, lướt mạng xã hội và sử dụng điện thoại: không quá một giờ mỗi ngày.

- Yêu cầu trẻ đọc 1-2 cuốn sách giáo dục mỗi tháng.

- Yêu cầu trẻ tập thể dục, chơi thể thao khoảng 20-30 phút mỗi ngày.

- Hạn chế ăn vặt, không quá 300 calo mỗi ngày.

- Trấn an con rằng mắc lỗi không phải là xấu. Trẻ cần hiểu rằng, bất kỳ sự thành công nào trong cuộc sống cũng đều được xây dựng từ những gì chúng ta học được qua thất bại.

- Hãy phạt trẻ khi chúng giận dữ để chúng hiểu tầm quan trọng của việc biết quản lý cảm xúc.

- Dạy trẻ rằng tìm kiếm thành công tài chính trong cuộc sống là tốt và là một mục tiêu có giá trị. Trẻ cần được học rằng giàu có là một mục tiêu đáng theo đuổi trong cuộc sống.

- Trẻ cần được học cách quản lý tài chính. Hãy mở một tài khoản ngân hàng hoặc sổ tiết kiệm cho trẻ và yêu cầu chúng dùng tiền tiết kiệm của mình để mua những thứ mà chúng muốn. Trẻ cũng cần biết rằng, chúng không có quyền sở hữu những thứ như điện thoại, máy tính, quần áo thời trang, ti vi màn hình phẳng...

- Yêu cầu trẻ tham gia ít nhất hai hoạt động ngoại khóa phi thể thao ở trường hoặc ngoài trường.

- Cha mẹ và con cái cần có ít nhất một giờ mỗi ngày nói chuyện cùng nhau. Lúc đó chỉ có cha mẹ và con, mặt đối mặt, không phải qua facebook hay điện thoại.

- Dạy trẻ cách quản lý thời gian. Trẻ phải lập một danh sách những việc cần làm hàng ngày và được cha mẹ giám sát. Trẻ cần hoàn thành ít nhất 70% nhiệm vụ mà chúng đã ghi trong danh sách phải làm.

Kim Kim (Theo FamilyShare)

