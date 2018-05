Người lớn thường than phiền khi thấy trẻ cắm cúi vào chiếc máy tính bảng, điện thoại thông minh, các trò chơi điện tử... Những thiết bị này khiến bé dễ mắc bệnh trầm cảm, thay đổi tính cách, dễ kích động, đắm chìm trong thế giới ảo và khó hòa đồng với mọi người xung quanh.

Chị Thanh Tâm, một bà mẹ có 2 nhóc tì ở Hà Nội than thở bất đắc dĩ phải mua đồ chơi công nghệ vì không biết cho con chơi gì. Cả ngày đi làm bận rộn, nên về nhà chơi với con một lúc chị cũng thấm mệt. Có máy tính bảng hoặc tivi, anh em nhà Mon và Mun say sưa ngồi chơi mà không hề mè nheo. Nhờ thế, bố mẹ cũng có thời gian nghỉ ngơi hoặc tranh thủ làm nốt việc ở văn phòng.

Tuy nhiên, các nhà khoa học tại Học viện Nhi khoa Mỹ và Canada khuyến cáo, trẻ dưới 2 tuổi không nên tiếp xúc nào với các thiết bị điện tử cầm tay như: điện thoại, máy tính bảng, trò chơi điện tử... Với trẻ 3-5 tuổi, có thể sử dụng một giờ trong ngày. Trẻ 6-18 tuổi chỉ nên sử dụng đồ công nghệ không quá 2 giờ một ngày. Nếu quá thời lượng trên, quá trình phát triển tâm sinh lý và hành vi của trẻ nhỏ dễ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Trẻ tiếp xúc nhiều với các thiết bị cầm tay dễ bị ảnh hưởng tới tâm sinh lý và hành vi.

Nhất quyết không cho con chơi các thiết bị công nghệ hoặc xem tivi nhiều, song, chị Tuyết Mai (Hà Nội) chẳng biết cho con chơi gì vào buổi tối hay cuối tuần. Chị Mai lo sợ, ra hè phố thoáng mát thì bụi bặm, không an toàn. Vào công viên, các khu vui chơi ngoài trời thì thiết bị xuống cấp, không vệ sinh và nhiều đối tượng nguy hiểm. Do đó, ngày nào, bé cũng loanh quanh trong nhà với mẹ cho đến khi đi ngủ.

Tâm lý bao bọc, sợ con đau, giữ con ở nhà khiến trẻ thiếu những ký ức tuổi thơ đẹp. Các chuyên gia tâm lý khuyên, cha mẹ nên đưa con ra ngoài vui chơi, đi dạo, đi cafe hoặc gặp họ hàng, bạn bè... Cha mẹ nên chú ý trông chừng bé. Nếu ngại bé quá hiếu động làm ảnh hưởng đến không gian chung, mẹ có thể đưa bé tới chơi tại các trung tâm thương mại.

Trẻ có thể tham gia các hoạt động bổ ích như vẽ tranh, tô màu, ca hát... tại các trung tâm thương mại.

Phần lớn các trung tâm thương mại ở Hà Nội đều được xây mới và có quy hoạch khu vực dành riêng cho bé và gia đình. Tại đây có đầy đủ các tổ hợp khu vui chơi, ăn uống, rạp chiếu phim 5D; không gian sạch sẽ và rộng rãi cho bé hoạt động an toàn. Các trung tâm thương mại cũng liên tục tổ chức các sự kiện dành cho thiếu nhi, xây dựng chương trình gắn liền với các nhân vật cổ tích, các hoạt động bổ ích.

Sắp tới đây, Thế giới Hello Kitty sẽ tổ chức sinh nhật tuổi 40 cho nhân vật Hello Kitty tại trung tâm thương mại The Garden. Đây là dịp mẹ đưa bé tới vui chơi, mang thế giới tuổi thơ dành cho bé và khám phá sự thật bất ngờ. Đó là Hello Kitty không phải “cô mèo” như bấy lâu các bé vẫn nghĩ.

Bé sẽ được chơi với nhân vật Hello Kitty và tham gia các trò chơi bổ ích.

Ngoài sự kiện này, mẹ cũng nên cho bé ra ngoài vui chơi nhiều hơn để bé thêm năng động, khám phá thế giới xung quanh và rèn luyện các kỹ năng sống.

Đồng An