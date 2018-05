Dưới đây là những chia sẻ từ Womansday:

- Hát vào buổi sáng: Thật khó để hát khi bạn đang bực bội hay phải tất tả chuẩn bị cho một ngày mới, nhưng sự thật, những giai điệu tươi vui có thể giúp bạn mở đầu một ngày mới với tâm trạng tích cực hơn.

- Mẹ được ngủ đủ: Chỉ khi bạn tỉnh táo, khỏe khoắn sau một giấc ngủ ngon, bạn mới có thể chăm sóc bọn trẻ tốt được.

- Dậy sớm hơn bọn trẻ: Bạn sẽ bớt cấp tập hơn rất nhiều nếu dậy trước các con chỉ tầm 30 phút. Trong thời gian đó, bạn có thể nhanh chóng vệ sinh cá nhân, trang điểm, thậm chí check mail, chuẩn bị bữa sáng. Dậy sớm, nhất là vào mùa đông thật không dễ, nhưng điều đó sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc sắp xếp mọi việc cho ngày mới.

Ảnh minh họa: Guardian.co.uk.

- Nói những điều tích cực với con: Những thông điệp tiêu cực nhất với trẻ là: Dừng lại ngay, Đừng, Không được, vì vậy, hãy cố gắng trả lời "có" nhiều hơn. Chẳng hạn, nếu con bạn xin phép ăn một cái kẹo, thay vì nói "không, trừ khi con ăn cơm xong", hãy nói "Được chứ, con sẽ ăn kẹo ngay khi ăn cơm xong nhé". Điều này thường rất dễ quên, nhưng cứ thực hiện liên tục, bạn sẽ thấy hiệu quả trong việc giảm stress cho cả mình và các con.

- Luôn tìm ra lý do để ăn mừng: Trẻ con rất thích điều này. Chúng sẽ trở nên vui vẻ, nhanh nhẹn và hưng phấn lên hẳn. Các "bữa tiệc" có thể rất đơn giản: một món ăn cả nhà thích, bữa bánh kẹo ngon... và các lý do cũng không cần to tát: Con được phiếu bé ngoan hay đạt điểm cao, bố đi công tác về, mẹ vừa hoàn thành dự án...

- Nói không chỉ khi thực sự cần thiết: Bé muốn mặc một chiếc áo đỏ rực với một chiếc quần cộc màu cam - Không sao cả. Con rót nước vào bộ cốc chén đồ chơi - có thể được. Bé ngủ quay đầu về phía đuôi giường - cũng tốt. Đừng quá khắt khe với chính bạn và con. Trừ những việc nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng, hoặc những thứ liên quan đến sự an toàn, sức khỏe của bé, đừng cấm đoán con.

Vương Linh