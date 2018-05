Bài hát "Hello, How do you do?" với giai điệu nhanh và vui tươi, giúp bé tạo thói quen nói câu xin chào và hỏi thăm mọi người xung quanh. Bé sẽ mạnh dạn hơn khi giao tiếp bằng tiếng anh.

Lời bài hát :

Hello,Hello,Hello ( Xin chào, Xin chào, Xin Chào)

Hello,How Do You Do ( Xin chào, Bạn đang làm gì vậy?)

I'm glad to be with you ( Tôi rất vui khi được biết bạn)

And you, and you, and you ( Và bạn, và bạn, và bạn)

La la la la la...

Cùng hát nào

Chiêu Ngân

Video: Youtube