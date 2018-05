Một hôm mẹ dẫn bé đi ăn phở. Ăn xong Mít đưa tay lên nạy răng và nói với mẹ:

- Mẹ ơi, bò là “cow” đúng hông mẹ?

- Đúng rồi, con giỏi lắm!

- There is a cow on my teeth. (Có con bò trên răng của con)

Mẹ: !!! (Cười ngất)

Ngo Phi Phung

