Cháu rất lười ăn, ngày chỉ ăn hai bữa bột nhưng ép mãi mới ăn được nửa bát nhỏ. Mẹ đi làm trưa về vẫn cho cháu ti nên ngày cháu chỉ ăn sữa ngoài khoảng 90-120 ml chia hai lần, kèm theo ăn thêm bữa hoa quả và sữa chua hoặc váng sữa.

Có phải do sinh non nên sự phát triển của cháu cũng chậm hơn so với những bé đủ tháng không? Nhờ bác sĩ tư vấn giúp, có phải con tôi bị thiếu canxi không và nên bổ sung vitamin gì? (Bách)

Trả lời:

Trẻ gái 9 tháng cân nặng trung bình khoảng 8,2 kg, như vậy về cân nặng con bạn hoàn toàn bình thường. Lịch mọc răng của trẻ như sau:

Quá trình mọc răng của trẻ thường bắt đầu từ tháng thứ 6. Trẻ mọc 4 răng sữa hàm dưới vào khoảng tháng thứ 6 đến tháng thứ 9. 4 răng sữa hàm trên vào khoảng tháng thứ 7 tới tháng thứ 10. 4 răng hàm thứ nhất vào khoảng tháng thứ 12 đến tháng thứ 14. 4 răng nanh sữa vào khoảng tháng thứ 16 đến tháng thứ 18. 4 răng hàm thứ 2 vào khoảng tháng thứ 20 đến tháng thứ 30.

Theo như bạn mô tả thì khả năng con bạn thiếu vitamin D và canxi, bạn có thể bổ sung canxi và vitamin D cho bé hằng ngày.

Nếu bé biếng ăn, bạn không nên cho bé ăn váng sữa, vì dinh dưỡng không cao lại làm cho bé biếng ăn hơn. Bạn có thể cho bé ăn sữa chua giúp cho bé tiêu hóa tốt. Kèm theo bổ sung sữa công thức sẽ giúp bé tăng cân tốt hơn.

Chúc bé khỏe và phát triển toàn diện.

Bác sĩ nhi khoa Nguyễn Đức Thường