Sau nửa tháng bé sơ sinh không tăng lạng nào / Bé sơ sinh tăng cân chậm

Ban ngày, cháu bú bình thường nhưng tối không bú, ngủ một mạch từ tối đến sáng. Cháu bú mẹ hoàn toàn. Bé có vấn đề gì không ạ? (Thoa).

Trả lời:

Chào bạn,

Bình thường, trong 3 tháng đầu mỗi tháng trung bình trẻ tăng ít nhất khoảng 700 g. Ba tháng tiếp theo (tức là từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6), mỗi tháng trung bình trẻ tăng khoảng 250 g. Đến khi một tuổi, nếu bé gái thì nặng khoảng 9,5 kg, bé trai khoảng 10 kg.

Con nhà bạn tháng thứ nhất tăng 700 g, tháng thứ hai tăng 500 g, như vậy bé chậm tăng cân. Ở lứa tuổi này, con sẽ ăn theo nhu cầu, tức là lúc nào bé đói, có nhu cầu thì bạn cho bé ăn. Chậm tăng cân có thể do bé mắc một số bệnh mạn tính nào đó như tim bẩm sinh…, cũng có thể bé ăn không đủ no do mẹ thiếu sữa.

Nhu cầu ăn của con bạn hiện nay vào khoảng 120-150 ml/kg/ngày. Bạn nên kiểm tra lượng sữa của bạn và khả năng ăn của bé một ngày được bao nhiêu ml. Nếu bé ăn ít hơn lượng nhu cầu trên, bạn cần đưa bé tới cơ sở khám chữa bệnh để được khám và xử trí sớm.

Bác sĩ nhi khoa Nguyễn Đức Thường