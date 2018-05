Có phải bé còi vì không bú đêm / Cách cho bú khi bé hay trớ

Mỗi lần bé bú chỉ khoảng 5 đến 10 phút, mút ti kém, chủ yếu là ngủ lơ mơ nhưng khi nhả ti ra lại không ngủ sâu mà hay tỉnh giấc. Xin hỏi có nên cho cháu uống cốm vi sinh không ạ? (Hoa)

Trả lời

Chào bạn,

Con bạn nếu là bé trai thì bị suy dinh dưỡng, nếu là gái thì đe dọa suy dinh dưỡng. Bạn cho bé bú mẹ hoàn toàn rất tốt vì sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ nhỏ. Hiện tại, bé bú ít, bạn có thể lưu ý một số vấn đề sau:

Ảnh minh họa: Northernhealth.ca.

- Cho bé bú mẹ đúng cách: Khi cho con bú, bạn cần bế bé áp bụng vào bụng mẹ, để bé ngậm sâu vào quầng đen núm vú. Mỗi lần bú 20-30 phút, khi bé bú hết bầu thứ nhất mới chuyển sang bú bầu thứ hai. Khi nào no, bé sẽ tự rời ti mẹ và ngủ rất say. Nhiều mẹ thấy con vừa ngủ vừa ti mẹ thì nghĩ là bé không ăn nữa nên ngừng cho bé bú, như vậy bé ăn chưa no sẽ khóc, lún môi, lớn hơn thì mút tay, ngủ lơ mơ.

- Nếu bé mút ti kém, bạn nên kiểm tra xem bé có bị ngạt mũi không vì khi bị ngạt mũi, bé vừa ăn vừa thở bằng miệng cũng ảnh hưởng đến bữa bú. Trường hợp này cần làm thông thoáng mũi bằng cách nhỏ nước muối sinh lý, hút mũi cho bé.

- Kiểm tra xem miệng bé có sạch không, bé có bị tưa miệng không, xem bé có mọc nanh gây đau cũng ảnh hưởng đến bú mẹ. Nếu tưa miệng cần đánh tưa cho bé để bé khỏi bị đau.

- Có thể bạn ít sữa làm bé bú không đủ số lượng. Nếu vậy bạn cần có chế độ dinh dưỡng đầy đủ, đa dạng thức ăn, uống đủ nước để tăng cường sữa cho bé.

Bạn không nên bổ sung men vi sinh khi bé không có vấn đề gì về tiêu hóa cả. Nếu bạn làm mọi cách mà thấy tiến triển chậm thì nên cho bé đi khám dinh dưỡng sớm.

Thạc sĩ, bác sĩ Doãn Thị Tường Vi

Phòng khám dinh dưỡng, Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội