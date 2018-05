Mẹ mong rằng con sẽ có những trải nghiệm thật sống động với chuyến đi đầy “thử thách” này! Nói thật, mẹ có phần hơi lo, khi con phải ngồi xe máy khá lâu, nhưng mẹ tin con gái sẽ có đủ sức khoẻ để đồng hành cùng bố mẹ trong chuyến đi này mà không có bất kỳ điều gì xảy ra.

Suốt cuộc hành trình, trong khi ba vẫn chăm chú chạy xe với vận tốc an toàn thì con gái ngồi sau cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Bỏ lại khoảng không gian chật chội bên trong thành phố, con được dịp thỏa thích ngắm nhìn vườn cao su rộng lớn. Thi thoảng lại vòi bố dừng lại để con được ngắm nhìn những đàn bò nhởn nhơ ăn cỏ lâu hơn.

Đi đến đâu có cảnh đẹp, thanh mát, ba lại dừng chân cho bé nghỉ ngơi và khám phá. Trạm nghỉ chân đầu tiên là rừng cao su râm mát ở Long Thành, bé tha hồ chạy nhảy tạo kiểu để chụp hình mà không phải lo sợ xe cộ qua lại. Bé yêu của mẹ rất thích thú nhìn những hàng cây cao su thẳng hàng, trốn tìm đùa giỡn như quên đi cái mệt mỏi trên chuyến đi này. Vẻ mặt bơ phờ của con gái tươi hẳn lên khi được dừng chân tận hưởng thiên nhiên rộng lớn.

Có lẽ do mải chơi nhiều, được tự do vận động nên con gái yêu của mẹ bất ngờ nhắc mẹ… cho uống sữa. Vừa được tận hưởng thiên nhiên tươi mát, vừa được vui chơi thỏa thích, tung tăng chạy nhảy, lại được uống sữa pha sẵn, con đã có một ngày vui thật trọn vẹn con nhé. Được nhìn thấy con vui vẻ, khôn lớn từng ngày, mẹ cảm thấy mình thật hạnh phúc, và may mắn khi có điều kiện chăm sóc dinh dưỡng cho con thật tốt, bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho con phát triển trí não ngay cả những lúc vui chơi thoả thích bên ngoài ngôi nhà bé nhỏ như thế này.

Về đến nhà chị Chịp nào là gà, là hoa, là mèo… nhìn cái gì con cũng ngạc nhiên thích thú chạy đến, thấy các anh trong xóm ngồi chơi cờ cũng đến làm quen nhìn các anh chơi đắm đuối tò mò những con cờ mỗi khi cờ di chuyển.

Thấy con gái tò mò hỏi mẹ, mình luôn mở hướng cho con gặp phải những tình huống vừa chơi vừa học này, cho con gái tư duy một cách thực tế để bé hiểu rằng mọi thứ luôn diễn ra một cách tự nhiên và chân thật.

Ba mẹ luôn muốn con có một mùa hè thực sự bổ ích trên chuyến đi bằng xe máy này. Đó là học cách sống chan hòa với thiên nhiên sống chan hòa và thương yêu những người xung quanh, biết tự lo cho bản thân mình, biết nghĩ tới người khác... được tung tăng chạy nhảy thỏa thích, mặc sức nô đùa cùng các bé xa lạ, giúp con gái có được những trải nghiệm thực tế hơn ở cái tuổi bé bỏng này.

Nguyễn Khánh Phương

Bài dự thi: Enfagrow A+ 360˚Brain Plus pha sẵn cùng bé khám phá ngày hè sôi động