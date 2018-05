Bé Sóc đi thăm Bảo tàng Dân tộc học / 'Bé Bo học toán', video trẻ thơ được yêu thích nhất tuần

Bé Lana sinh ngày 1/10/2010, hiện sống tại TP HCM. Clip dài 35 giây này được quay tại nhà ngoại của Lana khi bé mới 21 tháng tuổi. Cô bé ngồi khoanh chân vòng tròn và biểu diễn các bài hát cho dì Út nghe. Đầu tiên là vài câu trong bài 'Cháu yêu bà' nhưng bé không thuộc hết, nên được dì gợi ý đổi sang bài 'Cả nhà thương nhau'. Lana hát trọn vẹn bài này, hát xong cô bé tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay và khoe một điệu cười tươi dễ thương.

Clip Bé Lana hát 'Cả nhà thương nhau'

Không chỉ là nhân vật chính trong clip bé hát một mình, Lana còn làm "diễn viên phụ" trong clip Bé Tina đọc thơ của người chị ruột. Bé Tina chỉ hơn em 1 tuổi, sinh ngày 4/8/2009. Clip Tina đọc bài thơ 'Mười chú gà con' cũng được dì Út quay tại nhà ngoại. Lúc này, mới 3 tuổi, nhưng Tina đọc thơ không chỉ thuộc làu làu mà còn phát âm rất tròn vành rõ chữ. Cô bé có năng khiếu về ngôn ngữ, 11 tháng tuổi đã biết nói. Vừa đọc thơ, Tina vừa làm động tác biểu diễn, minh họa cho giọng đọc rất diễn cảm của mình. Lana ngồi nép vào góc tủ, nhường “sân khấu” cho chị biểu diễn. Clip này nhận được nhiều like của bạn đọc nhất.

Clip Bé Tina đọc thơ

Một cô bé cũng rất có khiếu về ngôn ngữ là Lê Diệp Châu Anh, “diễn viên chính” của clip Bé Châu Anh kể chuyện bằng tiếng Anh. Châu Anh sinh ngày 15/12/2008, đang học tại trường mầm non Hoa Mai. Trong clip dài 3 phút, cô bé kể lại chuyện 'The Three Little Pigs'. Không chỉ phát âm tiếng Anh rất chuẩn mà cô bé còn rất nhớ câu chuyện khá dài này. Vừa kể Châu Anh vừa làm động tác biểu diễn như gõ cửa, lắc đầu… Và khuôn mặt bé thật biểu cảm, lúc cười lúc đăm chiêu suy nghĩ.

Clip Bé Châu Anh kể chuyện bằng tiếng Anh

Cậu bé duy nhất xuất hiện ở các clip bé ngộ nghĩnh trong tuần là Phan Tiến Hưng (sinh tháng 4/2011) với Cu Tý bên cửa sổ. Clip dài 59 giây này được quay khi bé mới 15 tháng tuổi. Bé đứng bám cửa sổ, có mẹ ngồi ngay trên giường kê sát cửa đỡ người. Cu Tý lúc nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cây cối, lúc lại quay vào cười với mẹ rất tươi. Không chịu đứng yên, bé bám vào các song cửa đòi đi và suýt ngã. Cuối cùng, mẹ phải đỡ tay, bế Tý xuống. Cu Tý từng một lần xuất hiện trên VnExpress.net với clip cười thích thú khi được chơi cùng mẹ lúc mới vài tháng tuổi.

Clip Cu Tý bên cửa sổ

Bên cạnh đó, tuần qua, Góc trẻ thơ cũng nhận được 2 album ảnh rất thú vị là Góc ảnh kỷ niệm của Trang Chí và Bé Minh tròn một tuổi.

Góc ảnh kỷ niệm của Trang Chí gồm 4 ảnh chụp một mình hoặc chụp cùng mẹ và các anh chị em họ của bé Thu Trang từ thời bé mới vài tuổi.

Còn album của bé Minh gồm 8 hình, là món quà mẹ tặng bé nhân ngày thôi nôi 9/11 vừa qua. Bé Tăng Công Minh hiện sống tại TP HCM. Để đón chào ngày trọng đại này của bé, mẹ đã chuẩn bị nhiều trang phục đẹp và cùng bé lặn lội khắp khu phố quanh nhà để chụp một bộ ảnh xinh xinh. Bộ ảnh này đã nhận được rất nhiều like, comment của bạn đọc và có một lượng pageview rất cao.

Bé Tăng Công Minh sắp tròn 1 tuổi. . Ảnh: GĐCC

Kim Kim

