Cuộc sống bận rộn, nhiều ông bố bà mẹ luôn tìm kiếm c hối hả, để tiết kiệm thời gian và chăm sóc bé yêu được chu toàn hơn thì sự tiện lợi, nhanh gọn và đảm bảo vệ sinh là tiêu chí lựa chọn khăn ướt cho trẻ của các mẹ.

Ngày nay, khăn ướt trẻ em được sản xuất theo công nghệ nano bạc, một ứng dụng hoàn thiện của khoa học nhằm tăng tính năng kháng khuẩn, tiêu độc và khử mùi, ngăn các sinh vật gây hại phát triển chăm sóc nhẹ nhàng và an toàn cho bé. Dưới đây là một số tiện ích mà loại khăn ướt này mang lại cho các bé:

- Trong những chuyến đi xa, khăn ướt luôn là lựa chọn số một cho các bé khi nguồn nước bên ngoài hạn chế và không đảm bảo vệ sinh.

- Những sản phẩm khăn ướt cao cấp của các nhãn hiệu uy tín có chất lượng đảm bảo, góp phần diệt khuẩn có hại bám trên bề mặt da, với bề mặt mềm mại chăm sóc nhẹ nhàng làn da mỏng manh của bé.

Để lựa chọn được loại khăn ướt phù hợp với bé yêu, mẹ cần lưu ý những điểm sau:

- Là khăn ướt dành riêng cho trẻ em.

- Lưu ý hạn sử dụng, nhãn mác, xuất xứ, thành phần có chứa trong giấy ướt. Không chọn mua hàng rẻ tiền, nguồn gốc không rõ ràng và không lựa chọn loại khăn ướt có chứa cồn.

- Tránh chọn khăn có mùi thơm nồng vì khăn ướt càng thơm càng chứa nhiều hóa chất không có lợi cho trẻ nhỏ.

- Chọn sản phẩm có thương hiệu, uy tín, gắn liền với hàng loạt sản phẩm dành cho trẻ nhỏ.

Các mẹ lưu ý nên chọn khăn giấy ướt dành cho bé phải thực sự an toàn, đặc biệt những khăn ướt có chứa công nghệ nano bạc - một ứng dụng hoàn thiện của công nghệ nano đối với bạc nhằm tăng tính kháng khuẩn, ngăn các sinh vật gây hại phát triển trên làn da non nớt của bé. Ngoài ra, khăn ướt an toàn phải là loại sản phẩm không chứa cồn hay bất cứ dẫn xuất nào từ cồn, được bổ sung tinh chất chăm sóc da có nguồn gốc từ thiên nhiên, có bề mặt mềm mịn giúp làn da bé không bị kích ứng, nổi mẩn hay trầy xước, gây khó chịu cho bé.

