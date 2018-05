Sự quan trọng của làn da đối với trẻ

Khi còn trong bụng mẹ, bé được che chở trong túi ối kín đáo. Do đó, làn da được giữ trong môi trường nước ối ấm và sạch giúp bé phát triển tốt, an toàn. Đến khi ra đời, làn da trẻ tiếp xúc trực tiếp với môi trường mới... Trong khi đó, đây cũng là bộ phận quan trọng giúp bé đạt trạng thái cân bằng, ổn định và bảo vệ khỏi những tác nhân xấu trong môi trường. Nếu làn da bị tổn thương, vi khuẩn sẽ dễ thâm nhập và gây bệnh.

Hiểu đúng về làn da trẻ

Trẻ sơ sinh có đặc điểm cơ thể và nhu cầu chăm sóc rất khác so với người trưởng thành. Khi mới chào đời, làn da bé mỏng hơn 30% và dễ mất nước gấp 2 lần so với người lớn nên dễ bị khô. Vì vậy, làn da bé rất cần được chăm sóc bởi những sản phẩm an toàn, dịu nhẹ để bảo vệ độ ẩm tự nhiên.

Chăm sóc da trẻ đúng cách

Các nghiên cứu cho thấy 85% trí não của trẻ hoàn thiện trong 3 năm đầu đời. Chăm sóc làn da con đúng cách, mẹ không chỉ giúp bé thoải mái và dễ chịu mà còn hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện cho con.

Theo đó, các biện pháp kích thích giác quan như mát xa sau khi tắm rất cần thiết cho sự phát triển toàn diện về thể chất - tâm hồn - vận động, ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đặc biệt những ngày đầu khi mới lọt lòng, khi chuyển từ bầu nước ối ấm áp sang môi trường độc lập bên ngoài cơ thể mẹ, bé lại cần được âu yếm, vuốt ve. Các động tác mát xa sẽ nâng đỡ, truyền cho bé hơi ấm tình cảm yêu thương.

Các nghiên cứu chuyên sâu cho thấy trẻ được mát xa đúng cách thường vui vẻ, ít quấy khóc, bú ngon miệng, da mềm mịn và ngủ sâu giấc hơn. Bé cũng có xu hướng giao tiếp bằng mắt nhiều hơn 50% và có biểu hiện tích cực gấp 3 lần. Đồng thời, bé phát triển khả năng nhận thức, tập trung và học hỏi tốt hơn so với những trẻ không được mát xa thường xuyên.

Bên cạnh tắm và mát xa, dưỡng ẩm, đối với thời tiết oi bức của Việt Nam, mẹ lưu ý bảo vệ làn da của trẻ bằng phấn em bé giúp thấm hút mồ hôi, cho da luôn khô thoáng, thơm mát, phòng ngừa hăm và rôm sảy để bé sảng khoái, thoải mái vận động, học hỏi từ môi trường xung quanh.

Linh Hân