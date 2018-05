Thấy tương lai của con qua cách dạy của bạn

Ngày 19/9 vừa qua, Angelina Jolie đệ đơn lên tòa án xin ly hôn với Brad Pitt sau 12 năm bên nhau. Nữ diễn viên mong muốn được quyền nuôi 6 con và chỉ cho Brad Pitt quyền thăm nom. Theo TMZ, minh tinh nổi tiếng không muốn chia sẻ quyền nuôi con với chồng vì quá thất vọng với những phương pháp dạy con từ Brad Pitt.

Chưa biết những khác biệt này cụ thể là gì, chỉ biết cách đôi vợ chồng này nuôi con khi còn đang hạnh phúc cũng có khá nhiều điều lạ lùng.

Brad Pitt và Angelina Jolie có 3 con nuôi: Maddox, 15 tuổi, Pax, 12 tuổi, Zahara, 11 tuổi và 3 con đẻ, Shiloh, 10 tuổi và cặp song sinh Knox - Vivienne, 8 tuổi. Cậu con trai cả Maddow từng học một trường Pháp ở Los Angeles cách đây vài năm, nhưng hiện tại, cả 6 đứa trẻ đều ở nhà. Angelina muốn các con học từ xã hội hơn là từ trường học.

Brad Pitt và Angelina Jolie có cách dạy con khá lạ lùng. Ảnh: The Sun.

Brad Pitt từng miêu tả sự hỗn loạn trong gia đình họ giống như bệnh viện tâm thần trong bộ phim "Bay trên tổ chim cúc cu" (One Flew Over The Cuckoo's Nest).

"Buổi sáng ở nhà tôi hỗn loạn không tả xiết. Từ lúc thức dậy cho đến tắt đèn ra ngoài, hay cả rất lâu sau, vẫn là khung cảnh đó", nam diễn viên 52 tuổi từng chia sẻ.

Trong khi lời nói của Brad Pitt có thể coi là một lời nói đùa, thì những câu chuyện từ các bảo mẫu của gia đình này có vẻ thực tế hơn.

Một vú em từng nói với tạp chí In Touch rằng 6 đứa con nhà Brad Pitt luôn "đánh nhau", tranh giành nhau mọi thứ. Trong nhà lúc nào cũng lanh tanh bành.

Cậu con trai cả Maddox, 15 tuổi, thậm chí có lối sống khá hoang dã. Cậu bé uống rượu say, lái xe quanh nhà khi mới 9 tuổi. Angelina không quá bận tâm về điều đó. Cô từng hào hứng kể về việc Maddox thích chiến tranh và dùng súng. Cô chia sẻ trên tạp chí W rằng: "Tôi từng được mẹ mua dao găm khi 11 hay 12 tuổi. Tôi cũng sẽ mua vài con cho Maddox".

Brad và Angelina cũng ủng hộ và hỗ trợ con gái Shiloh trong khoản ăn mặc. Cô bé luôn thích phong cách tomboy từ khi mới chỉ 3 tuổi. "Chúng ta phải gọi con bé là John", Brad đùa.

Nữ minh tinh cũng từng thừa nhận cô nhiều lần phải vật lộn với con gái 4 tuổi Vivienne vì quá bướng, không chịu nghe lời.

Việc thường xuyên di chuyển liên tục khiến các con nhà Angie thay đổi lịch trình sinh hoạt nhiều. Ảnh: The Sun.

Trước đây gia đình Jolie có 6 vú em, nhưng từ khi anh trai cô đảm nhận việc chăm sóc bọn trẻ, họ chỉ thuê 2 người giúp việc. Các vú em cho biết bọn trẻ thường ngủ không đúng giờ, và họ thường rất khó khăn để kiểm soát hết 6 đứa. Chính việc di chuyển thường xuyên, khác biệt múi giờ là một lý do khiến bọn trẻ thường xuyên mệt mỏi, lịch trình sinh hoạt đảo lộn.

"Họ không hề kiểm soát các con về điều đó. Nửa đêm bọn trẻ có thể chạy xuống hành lang, đánh thức cha mẹ và cố gắng nhảy vào giường của họ. Chúng tôi có thể phải ngồi xem hoạt hình với bọn trẻ cả đêm trong khi Brad và Angie ngủ say ở một phòng khác", một vú em cho hay.

Năm 2008, hai vú em từng xin nghỉ việc vì không chịu nổi áp lực và quá mệt mỏi với việc chăm sóc bọn trẻ, đó là khoảng thời gian Angie tham gia đóng bộ phim "Wanted". Họ cho hay bản thân làm việc liên tục 24/24, không có ngày nghỉ hay kỳ nghỉ nào.

Không chỉ Angelina có cách dạy con khá lạ, có vẻ phù hợp với tính cách hoang dã của cô, Brad Pitt cũng có những cư xử khá lạ lùng.

"Brad có thể đột nhiên rủ lũ trẻ ra ngoài ăn pizza lúc nửa đêm hay đưa lũ trẻ ra ngoài chơi đùa cả ngày", một vú em chia sẻ.

Mặc dù từng nhận nhiều ý kiến về cách dạy con nhưng Angelina tự hào nói với BBC về những thành tựu của con mình: "Chúng tôi thường đi du lịch tới châu Á, châu Phi, châu Âu, nơi các con được sinh ra. Con trai Maddox và Pax biết chúng là người gốc Đông Nam Á. Các con tôi có niềm tự hào đặc biệt với nơi chúng sinh ra, với truyền thống, âm nhạc, bạn bè ở những đất nước này".

Mộc Miên