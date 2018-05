Bà mẹ cho con chơi khác người trong công viên / Kết quả bất ngờ khi bà mẹ cho con thoải mái ngắt lời mình

Một bức họa vẽ bằng bút chì, phác thảo hình ảnh người mẹ đang tuôn ra những lời la mắng, cáu gắt với con mình đang tạo nên hiệu ứng mạnh với người xem. Theo ABC news, tác giả của bức họa là nữ nghệ sĩ Jenna Simon, 28 tuổi, đến từ bang New Jersey, Mỹ.

Khi đăng lên Facebook, bức họa này đã được chia sẻ hơn 300.000 lần. Jenna cho biết, chị hình thành ý tưởng này khi nhìn thấy một bức ảnh kỹ thuật số có những lời nói bao quanh đầu một đứa trẻ, trong một chiến dịch chống lạm dụng trực tuyến.

Tuy nhiên, Jenna đã chọn những từ từng làm tổn thương mình khi còn là một đứa trẻ để đưa vào bức họa. Đó là những từ các bậc cha mẹ hay dùng mà không để ý như: This is your own fault (Lỗi là do chính con mà ra), I don’t have time for this (Mẹ không rảnh cho việc này đâu), Let it go (Mặc kệ con), Brat (Hỗn xược), You’re a different child (Con là đứa trẻ khác người)... Những lời nói tuôn ra từ miệng người mẹ như một bàn tay vô hình túm lên đầu đứa trẻ, khiến trẻ sợ hãi, òa khóc.

Bức ảnh gây sốt của nghệ sĩ Jenna.

"Tôi vẽ bức ảnh này để cố gắng mô tả một thực tế rằng người lớn không dùng bạo lực không có nghĩa là họ không gây tổn thương cho trẻ", Jenna nói. Cô giải thích thêm có rất nhiều người, từ người trông trẻ, cho đến các bậc cha mẹ, ông bà, không nhận ra rằng những lời la mắng của họ đã tác động xấu đến tinh thần con trẻ. Chúng sẽ sử dụng lại những từ tương tự trong cuộc sống sau này.

Cô sáng tạo ra bức ảnh này nhằm nâng cao nhận thức về lạm dụng bằng lời nói với trẻ em. Theo nghệ sĩ tài năng này, chửi mắng hiếm khi được sự chú ý so với lạm dụng thể chất.

"Mắng chửi không dễ nhận ra như khi bị đánh đập thâm tím nhưng nó lại ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của đứa trẻ. Đặc biệt nếu là cha mẹ chửi mắng, thì điều này càng khiến trẻ khó khăn để nhận thức về thế giới hơn khi chúng lớn lên", cô nói.

Bức ảnh của Jenna đã thu hút phản ứng trái chiều. Cô tiết lộ rằng cứ năm bình luận tích cực, sẽ có hai là tiêu cực. Trong tương lai cô sẽ đưa các tác phẩm của mình tham gia một dự án trị liệu tâm lý cho những thiếu niên bị bạo hành tinh thần.

Bảo Nhiên