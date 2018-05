Chọn trang phục cho bà bầu

Mua nhiều tất (vớ) để phòng bé làm ướt

Vì là con trai, các cu cậu sẽ tè xa hơn bé gái, do đó các đồ dùng xung quanh như khăn, ga, chiếu... có nguy cơ ướt. Đặc biệt, ướt tất là tình trạng diễn ra thường xuyên của bé trai. Để giữ vệ sinh khô thoáng, các mẹ nên mua nhiều tất để thay cho bé. Mẹ nên chọn loại tất có chất liệu mềm mại, co giãn, thấm hút tốt như thun hoặc cotton, dễ cởi, dễ mang. Đừng mua các loại tất chất liệu cứng hay nylon sẽ làm chân bé bí và hấp hơi. Chú ý đến kích cỡ để bảo đảm cho bé yêu có được một đôi tất vừa vặn, không quá chật hoặc rộng sẽ làm bé không thoải mái.

Lựa chọn khăn lông chất liệu thiên nhiên

Do bé mới sinh, bạn không nên bắt bé mặc nhiều loại tã giấy thấm hút để chống chứng hăm tã. Thay vào đó, mẹ có thể lót khăn lông cho bé nằm, giúp bé có cảm giác êm ái và ngủ ngon giấc hơn. Nếu bé tè trong lúc ngủ, khăn lông sẽ ướt và làm bé thức giấc. Do đó, các mẹ cần chuẩn bị nhiều khăn lông, phòng khi thời tiết xấu, mưa dai dẳng, mẹ vẫn có thể có đủ khăn để dùng cho bé. Khi mua khăn, các mẹ cũng nên chọn loại khăn có xuất xứ rõ ràng, chất liệu thiên nhiên, không sử dụng các loại hóa chất độc hại trong quá trình sản xuất. Cứ cách 3 tháng, mẹ nên thay khăn mới cho bé một lần.

Chọn lựa quần áo đơn giản và thoáng mát

Bé trai có nguy cơ làm ướt quần áo nhiều hơn bé gái, bởi khi tiểu, bé có thể làm nước bắn ngược lên áo. Do đó, mẹ cần mua nhiều quần áo cotton, thoáng mát để bé mặc thoải mái nhất. Với bé sơ sinh, mẹ nên chọn quần áo có chất vải co giãn, trơn và không bám dính trên da. Loại vải này giúp mẹ dễ dàng trong thao tác mặc đồ, đồng thời mềm mại đối với làn da trẻ nhỏ.

Khi mua đồ cho bé trai, chỉ nên mua những kiểu đơn giản. Điều này vừa giúp mẹ dễ dàng giặt ủi vừa giúp bé thoải mái. Ngoài ra, quần áo với thiết kế 2 mặt cũng là một sự lựa chọn khôn ngoan.

Để giúp bé tươm tất hơn, mẹ cũng nên sắm những chiếc yếm chống thấm nước. Yếm xinh xắn sẽ giúp bảo vệ cho quần áo bé được sạch sẽ khi ăn hoặc chơi.

Bé trai sẽ lớn rất nhanh, vì vậy khi mua quần áo, mẹ có thể chọn mua kích thước lớn hơn cân nặng, chiều dài của bé một chút để bé thoải mái hơn.

Theo kinh nghiệm của các bà mẹ thì mẹ nên mua quần áo cho bé ở chợ sẽ tiết kiệm được chi phí so với việc mua ở siêu thị, cửa hàng thời trang trẻ em… Ở TP HCM, trung tâm thương mai Tân Bình, chợ Phạm Văn Hai, chợ Bà Chiểu... là một số địa điểm bán nhiều quần áo gia công may tại TP HCM, đường may khá tốt và chất lượng vải cũng đảm bảo, phù hợp túi tiền của nhiều phụ huynh.

Với các bà mẹ không có nhiều thời gian thì có thể chọn hình thức mua qua mạng cũng tiện lợi. Tuy nhiên, có một hạn chế khi mua qua mạng là chúng ta sẽ không được kiểm tra sản phẩm trước khi mua. Việc đổi, trả sẽ mất thời gian và nhiều khi phiền phức.

Minh Tâm