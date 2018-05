Quấn tã chặt có thể khiến trẻ bị bệnh khớp / Xử trí khi trẻ bị hăm tã

Ảnh: ihealthylivingtips.com

Một nghiên cứu của giáo sư Krafchick, trưởng khoa da liễu trẻ em tại Đại học Toronto, Canada cho biết, có đến gần 50% trẻ sơ sinh gặp phải tình trạng hăm tã. Hăm tã dù không phải là bệnh lý nghiêm trọng nhưng lại gây ra nhiều tác động không mong muốn cho sức khỏe và sự phát triển ở trẻ như biếng ăn, cáu gắt, khóc đêm, sụt cân…

Nguyên nhân chủ yếu gây hăm tã là do làn da mỏng manh của bé đã không được bảo vệ khi phải tiếp xúc lâu với các tác nhân kích ứng như phân hay nước tiểu. Muốn bảo vệ an toàn cho làn da bé, việc cần thiết nhất là bố mẹ chủ động tạo lớp màng bảo vệ ngăn không cho da bé tiếp xúc với các tác nhân kích ứng, giúp bé nhẹ nhàng tránh xa chứng hăm tã. Phương pháp phòng ngừa rất đơn giản, và dưới đây là 5 điều bố mẹ nên ghi nhớ:

Thay tã thường xuyên

Giai đoạn từ 0 đến 24 tháng tuổi, làn da của bé mỏng hơn đến 5 lần so với người lớn. Một trong những điểm yếu của làn da trẻ chính là cấu trúc các sợi collagen nhỏ hơn trong khi các sợi protein đàn hồi thì phát triển chưa đầy đủ khiến lá chắn trên bề mặt da rất mỏng manh. Hơn nữa, sự chậm trễ trong việc sản sinh chất bã nhờn cũng như nồng độ pH axit thấp cũng khiến da khó có thể tự chống chọi với những tổn thương.

Những yếu tố kể trên là tác nhân làm da bé mẫn cảm hơn với các tác động không mong muốn từ môi trường. Nếu bố mẹ cho bé mặc tã nhưng không thay tã thường xuyên, làn da nhạy cảm của bé sẽ tiếp xúc lâu hơn với các enzyme trong chất thải lưu trú trong tã của chính bé, gây kích ứng cho bề mặt da, từ đó dễ dàng dẫn đến chứng hăm tã. Vì vậy bố mẹ nên thay tã thường xuyên cho bé.

Chỉ nên dùng tã vải cho bé sơ sinh

Trên thị trường có rất nhiều loại tã vải, tã giấy thấm hút. Tuy nhiên, cách chống hăm tốt nhất cho bé sơ sinh là chỉ sử dụng tã vải. Tã vải có chất liệu 100% cotton tự nhiên, mềm mại, thô khoáng, không hóa chất, đặc biệt an toàn cho làn da nhạy cảm của bé. Tả vải thấm hút mồ hôi tốt, bề mặt tã thoáng khí, nhanh khô, tạo cho bé cảm giác thoải mái, an toàn. Ngoài ra, dùng tã vải, các bà mẹ còn tiết kiệm được chi phí gấp 10 lần so với tã giấy dùng một lần.

Vệ sinh sạch sẽ mỗi lần thay tã

Sau mỗi lần thay tã, bố mẹ nhớ vệ sinh cho bé sạch sẽ, lau khô toàn bộ cơ thể bé. Điều này sẽ giúp bé tránh được việc tiếp xúc với các chất thải bám từ tã lên làn da non nớt.

Dùng thuốc dạng mỡ chống hăm tã

Hiện trên thị trường có nhiều loại thuốc, dược thảo chống hăm tã với nhiều dạng bào chế khác nhau: dạng nước, dạng dầu, dạng bột, dạng kem... Tuy nhiên, theo khuyến cáo y tế, thuốc dạng mỡ được ưu tiên sử dụng hơn so với các dạng khác vì chúng có hiệu quả tốt nhất trong việc hình thành lớp màng bảo vệ da bé chống lại các tác nhân gây kích ứng.

Bảo vệ da bé từ quần áo

Khi bé bị hăm tã, các bà mẹ nên chú ý đến các loại nước xả đang dùng để xả quần áo cho bé. Vì làn da sơ sinh non yếu, dễ kích ứng với các thành phần hóa chất trong nước xả. Trong những trường hợp bé bị kích ứng da nặng, tấy đỏ, bố mẹ có thể tạm ngưng ngâm quần áo với các loại nước xả khi giặt quần áo, khăn sữa, khăn tắm… của bé. Ngoài ra, quần áo của bố mẹ cũng nên tạm ngưng ngâm nước xả trong một thời gian ngắn để bảo đảm sự an toàn cho da bé, vì khi bố mẹ mặc quần áo có ngâm nước xả vải ẵm bé, da của bé tiếp xúc với quần áo của bố mẹ cũng làm cho da bé dễ bị kích ứng hơn.

Minh Tâm