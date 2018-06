4 bí quyết để trở thành cha mẹ hạnh phúc / 7 cách giúp các bà mẹ hạnh phúc hơn

Dưới đây là vài bí quyết giúp bạn nuôi dạy con nên người, trong khi bạn vẫn hạnh phúc và theo đuổi được những đam mê của mình.

Ảnh: www.gordoncare.org

Dễ dàng tha thứ

“Ở đâu không có sự tha thứ, ở đó không có hạnh phúc”, là đúc kết của Michelle H Packard, tác giả của cuốn sách Family Ever After: Simple Ways To Achieve Extraordinary Happiness With Your Ordinary Family. Bọn trẻ có thể nói nhiều điều khiến chúng ta không hài lòng, rắc rối và thậm chí đôi khi làm tan vỡ trái tim chúng ta. Cha mẹ không thể ngăn chặn hay thay đổi kết quả của những việc này nhưng có thể rộng lượng với bọn trẻ và với chính bản thân mình.

Không cố để hoàn hảo

Packard là mẹ của 4 đứa con. Bà đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhìn nhận vấn đề xa hơn hoàn cảnh hiện tại. Những người mẹ tốt hiểu rằng đứa trẻ đang chập chững tập đi sẽ khiến mọi thứ lộn xộn nhưng gia đình vẫn hạnh phúc dù không hoàn hảo. Thay vì cố gắng trở thành một bà mẹ hoàn hảo hãy đặt mục tiêu trở thành một người mẹ tốt, trở thành một người chỉ cố gắng làm những điều tốt nhất để nuôi dạy con mình.

Nhờ người khác giúp đỡ

Việc nuôi dạy một đứa trẻ tốt không nên được xem là công việc chỉ dành riêng cho cha mẹ. Một người mẹ tốt sẽ hiểu được giá trị của việc để con mình phát triển cùng với những người khác, như ông bà, cậu dì… của bé. Từ bỏ việc kiểm soát con có thể mang lại lợi ích cho cả mẹ, để bạn có cơ hội tập trung cho bản thân mình và làm những điều phục vụ nhu cầu của mình, và cuối cùng sẽ tốt cho chính con bạn.

Biết rút lui

Những bà mẹ giỏi sẽ biết trở thành một con người linh hoạt, vừa che chở cho con vừa tạo cho con được độc lập. Bắt đầu điều này ngay khi con còn nhỏ, như cho con chủ động tự giải quyết các vấn đề của mình với bọn trẻ ở các sân chơi, nên được xem là cách làm tốt. Mọi việc có thể khó khăn lúc đầu, nhưng sẽ mang lại ích lợi lâu dài cho cả hai mẹ con.

Đáng tin cậy

Trẻ em cần được biết rằng, mẹ sẽ luôn bên cạnh các bé, dù là các bé vừa bị ngã xước đầu gối hay vừa trải qua một cú sốc tâm lý. Trở thành một người đáng tin cậy có nghĩa là thường xuyên được con tâm sự và giữ đúng những cam kết với con cái. Điều này sẽ mở đường cho một tình mẫu tử gắn bó hơn.

Biết lắng nghe

Một bà mẹ tốt sẽ lắng nghe nhiều hơn là nói, nghĩa là họ thực sự dành thời gian và chú tâm nghe những lời than phiền, những nỗi lo lắng từ con cái. Hai mẹ con có thể tâm sự mỗi ngày. "Khi một người mẹ cho thấy cô ấy luôn sẵn sàng lắng nghe và không phán xét, đứa trẻ sẽ cởi mở hơn để chia sẻ những cảm xúc sâu xa nhất của nó và học cách tìm ra các giải pháp để giải quyết những vấn đề của mình",

Kiên định

Phụ nữ kiên định với bản thân mình cũng như những gì họ tin tưởng chính là những bà mẹ tốt nhất vì họ không cần phải do dự mỗi khi quyết định làm điều gì đó cho gia đình. Điều này sẽ mang lại cho đứa trẻ cảm giác an toàn trong mối quan hệ với cha mẹ.

Không dễ mủi lòng

Là một người mẹ tốt không có nghĩa là con cái luôn luôn thích bạn. Một người mẹ tốt sẽ không cho phép con mình tự do vui chơi, thành công khi mè nheo ăn vạ hay dễ dàng nổi giận. Họ thiết lập những kỳ vọng thực tế để đứa trẻ có thể đóng góp sức mình vào làm việc nhà, phát triển kỹ năng cá nhân, sự tự tin và hiểu được giá trị bản thân.

Kim Kim (Theo Glo)