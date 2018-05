Những sai lầm khi ngừa còi xương cho trẻ / Trẻ khóc nhiều về đêm có thể do bị còi xương

Cháu bú ít, bú cả sữa mẹ và sữa ngoài. Con tôi bị làm sao và có cần uống thuốc? (Nguyen Duyen)

Trả lời:

Về cân nặng, con bạn phát triển bình thường. Tuy nhiên, tình trạng rối loạn giấc ngủ có thể do cháu bị bệnh còi xương.

Trẻ bị còi xương thường ngủ không ngon giấc, hay trằn trọc lăn lộn, hay giật mình, tóc rụng, đầu bị bẹp, chậm biết lẫy, bò, đi, chậm mọc răng, thóp mềm và chậm liền... Bạn cần cho bé uống bổ sung vitamin D, canxi và kẽm. Còn về liều lượng uống, bạn cần cho bé đi khám bác sĩ để được tư vấn phù hợp.

Bên cạnh đó, có thể do ban ngày bé ngủ nhiều nên đêm không muốn ngủ. Hoặc cũng có thể trẻ quấy là do đói, ăn quá no bị đầy bụng, mọc răng, tã ướt nên ngứa ngáy khó chịu, nóng quá hoặc lạnh quá...

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải

Giám đốc Trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng