Người Việt thấp do được nuôi không đúng cách / Bé thấp là do suy dinh dưỡng mãn tính

Lúc 2,5 tháng cháu biết lẫy, giờ đã biết bò và có người giữ thì đứng được khoảng 5 phút. Cháu có thiếu canxi hay vitamin D không? Tôi nên cho con ăn uống hay bổ sung các chất cần thiết như thế nào? (Hoài Thu)

Ảnh minh họa: Kiotrend.com.

Trả lời

Chào bạn,

Bé mới sinh đủ tháng có cân nặng bình thường 3-3,5 kg. Trung bình trong 3 tháng đầu mỗi tháng bé tăng ít nhất 700 g. Trong 3 tháng tiếp theo, trung bình mỗi tháng bé tăng ít nhất 250 g. Như vậy, bé nhà bạn ở ngưỡng chậm tăng cân.

Ở lứa tuổi này có nhiều nguyên nhân gây chậm tăng cân, có thể do đường tiêu hóa của bé, có thể do chế độ ăn, cũng có thể do một số bệnh mãn tính không thuộc đường tiêu hóa.

Đa số các bé hiện nay ở thành phố bú mẹ hoàn toàn thường không được tắm nắng, do đó các bé hay thiếu vitamin D. Bạn có thể bổ sung vitamin D hằng ngày cho bé. Bạn cũng cần đưa bé đi khám để xác định nguyên nhân gây chậm tăng cân, từ đó có cách khắc phục hợp lý.

Bác sĩ nhi khoa Nguyễn Đức Thường