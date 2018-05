Con trai tôi có biệt danh là Cún. Từ nhỏ, cháu chạy nhảy liên tục trông như một chú cún con, nhìn rất đáng yêu. Từ lúc mới chập chững biết đi, cháu đã thích leo trèo từ bàn, ghế đến lan can trước nhà và đã nhiều lần u đầu vì điều đó. Tôi đã phải làm hàng rào chắn lan can để đảm bảo an toàn cho cháu.