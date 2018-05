Cuộc thi ảnh 'Bé cao khỏe' / Thể lệ cuộc thi ảnh 'Bé cao khỏe'

Ngay từ khi trong bụng mẹ, mẹ đã chọn cho con thức ăn giàu canxi, uống sữa dành cho phụ nữ mang thai vì thế con rất dài khi mới sinh. Từ nhỏ con đã khá hiếu động, là con gái nhưng nghịch luôn chân luôn tay. Mùa hè năm nay, thực hiện một mùa hè bổ ích và những mục tiêu đề ra, mẹ đã cho con tập bơi, con rất thích nước nên đến bể bơi con tha hồ nghịch theo kiểu riêng con, lặn ngụp, bơi, nhảy….

Quà 1/6 cho con là xe trượt pa-tanh, mỗi chiều con nhảy lên xe và lao từ dốc xuống, lúc đó trông thật anh dũng, rồi những trò xoay tròn xe, có những lúc ngã nhưng vẫn can đảm. Mới 5 tuổi con đã bỏ xe 3 bánh rồi, chuyển sang xe 2 bánh và tập 2 ngày con đi xe đạp to dành cho học sinh lớp 3. Mỗi lần con đi xe ai thấy cũng ngạc nhiên và cười. Để vận động khỏe thế con ăn uống điều độ, uống sữa và ngủ say giấc ban đêm. Càng vận động con càng sáng tạo, đặc biệt hình thành tư duy logic. Vận động giúp con khỏe mạnh, ăn ngoan, ngủ ngoan. Chiều cao của con phát triển nhanh. Con hay nói với mẹ: "Cao để sau này làm người mẫu".

Dương Thị Mai