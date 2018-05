Nhật ký của bà mẹ chuẩn bị cho con vào lớp 1 / 'Hãy cho trẻ học bằng nhiều giác quan cùng một lúc'

Từ lúc 4-5 tuổi, bé Minh Nhân có thể kể rành rọt, diễn cảm và hiểu được ý nghĩa của những câu chuyện bằng tiếng Anh khá dài. Hiện bé theo học lớp một ở một trường tiểu học tại Bình Thạnh, TP HCM.

Bố của bé, anh Hoàng Văn Quyền cho biết, bé bắt đầu tiếp xúc tiếng Anh lúc khoảng 1 tuổi. Mỗi lúc ăn bé hay quậy nên vợ chồng anh mở quảng cáo cho con xem. Tình cờ anh phát hiện con rất thích một số clip ABC Song. Từ đó mỗi lần ăn cơm là anh mở để bé vừa xem vừa ăn. Một thời gian sau bé hay yêu cầu bố mẹ mở xem các clip tương tự. Anh thấy trên Youtube có nhiều clip học Tiếng Anh cho trẻ em rất hay nên tải về tối mở cho bé xem.

Không học ở bất kỳ trung tâm nào nhưng bé Hoàng Ngọc Minh Nhân có thể giao tiếp, kể chuyện tiếng Anh lưu loát, diễn cảm. Ảnh: GĐCC.

Lúc Minh Nhân 3 tuổi, anh Quyền mua cây bút thông minh Smart pen và bộ sách kèm theo. Bút Smart pen giúp bé có thêm lựa chọn. Bé không biết đây là học, chỉ biết cây bút là một món đồ chơi.

Sau bộ Magic English, anh cho bé xem thêm một số bộ như ABC Bakery, LeapFrog, Micky Mouse, Big Mozzy, Hi 5... Những bộ này giúp bé rất tốt trong việc phát triển kỹ năng nghe nói. Ngoài ra bộ Genki English Education Game và một số trang web có khá nhiều game rất hay, giúp bé phát triển tiếng Anh qua các trò chơi đơn giản.

Các chương trình cartoon trên các kênh CNN, Disney cũng giúp bé rất nhiều. Buổi tối trước khi đi ngủ anh thường mở một câu chuyện bằng Tiếng Anh cho bé nghe. Các câu chuyện English Story for Children có rất nhiều trên Youtube.

Minh Nhân cùng em trai thường tự đóng vai các nhân vật hoạt hình để kể trò chuyện cùng nhau bằng tiếng Anh. Ảnh: GĐCC.

Nhà có hai chị em, cậu em 5 tuổi Hoàng Văn Tấn cũng thích chơi game, nghe kể chuyện bằng tiếng Anh nên khi có thời gian, Minh Nhân cùng em đóng vai các nhân vật hoạt hình để trò chuyện cùng nhau bằng tiếng Anh. “Điều quan trọng là bé không biết mình đang học Tiếng Anh, bé nghĩ mình đang xem phim hoặc đang chơi game thôi nên rất hào hứng”, anh Quyền cho biết.

Anh Quyền đã chia sẻ phương pháp hướng dẫn con học cho một số bạn bè và nhiều người áp dụng đã có hiệu quả. Các chương trình học Tiếng Anh theo từng độ tuổi rất nhiều trên Youtube nên anh dự định sẽ tìm các chương trình phù hợp để bé tiếp tục học. Hiện bé xem 3 bộ "Play School", "Caillou" và "Big Cook Little Cook". Có thể đến hết năm lớp 2 hoặc lớp 3 anh sẽ cho bé tham gia một số lớp học ngữ pháp để con phát triển sớm khả năng tiếng Anh.

Clip bé Minh Nhân kể chuyện “Big Foot”

Clip bé Minh Nhân và em trai kể chuyện "The Pig & The Mouse” và “The Lion & The Mouse”.

Lê Phương