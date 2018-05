Món ăn bổ sung khoáng chất cho trẻ

Chào chị,

Đầu tiên, tôi muốn nói với chị về chiếc “bụng cóc" của bé, đây là một biểu hiện bề ngoài rất bình thường ở hầu hết các trẻ vào độ tuổi này. Chị có thể quan sát thấy các em bé khác cũng “to tròn” và dễ thương như thế.

Lý do là vì cấu trúc ruột của em bé khá dài so với kích thước bụng, lớp cơ thành bụng cũng chưa phát triển đầy đủ, do vậy, bụng của em bé đa số đều to. Trong quá trình phát triển, cháu bé sẽ tăng trưởng về chiều cao nhanh hơn sự tăng trưởng của ruột, kéo theo đó, phần bụng của chúng sẽ gọn gàng hơn. Đây là một tiến trình rất bình thường.

Tôi chỉ xin lưu ý, nếu người nhà phát hiện thấy những biểu hiện bất thường khác như bụng trương cứng, hay bé than khóc vì đau bụng, hoặc có những biểu hiện rối loạn của đường tiêu hóa như nôn ói, đi tiêu lỏng, phân có máu… cần lập tức đưa bé đến cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán. Có thể lúc này, bé đã mắc một bệnh lý cấp tính của hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, tôi xin nhắc gia đình về việc xổ giun. Trẻ em có thể bắt đầu uống thuốc xổ giun khi đủ 24 tháng tuổi, và nên định kỳ 6 tháng một lần, để đảm bảo cháu bé không bị ảnh hưởng gì bởi loại ký sinh trùng này. Bệnh lý do giun sán không chỉ có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng của bé mà có khi còn gây ra những tổn thương nặng nề, ví dụ như giun chui ống mật, thiếu máu do giun móc…

Thân ái!

BS Hoàng Quốc Tưởng

Giảng viên Bộ môn Nhi Đại học Y Dược TP HCM