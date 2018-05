Các bước chuẩn bị cho bé đi nhà trẻ / Nên cho bé đi trẻ hay thuê người giúp việc

[Chích Bông thích chí khi khám phá sân chơi ở các trường mầm non - Ảnh: Hồng Đông

Những ngày này, ba mẹ hay trao đổi với nhau về việc hai tuổi đã thích hợp để con đi nhà trẻ chưa? Thành phố nơi gia đình Chích Bông ở có nhiều nhà trẻ và trường mẫu giáo nhưng đâu mới là nơi tốt nhất cho con? Cảm nhận của ba mẹ là con rất bạo dạn, con không có vẻ nhút nhát như nhiều bạn cùng trang lứa, chắc sẽ thuận lợi hơn cho ba mẹ khi đưa con tới trường.

Bạn bè đồng nghiệp, ai cũng khuyên ba mẹ, hai tuổi là lúc thích hợp nhất để con bắt đầu đến trường mầm non. Đi nhà trẻ sẽ giúp con phát triển ngôn ngữ, giao tiếp, nhận thức và các kỹ năng quan trọng khác. Ở môi trường học đầu tiên này, con sẽ được làm quen với chương trình giáo dục nhân cách, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng phù hợp với độ tuổi con trẻ. Con sẽ được tiếp xúc nhiều với các bạn cùng lứa tuổi để có cơ hội học giao tiếp và hòa nhập với cuộc sống quanh con.

Để chuẩn bị tâm lý cho con bước vào trường học đầu tiên trong cuộc đời, những ngày cuối tuần hay những lúc nhàn rỗi, ba mẹ thường đưa Chích Bông đến thăm quan các trường mầm non. Ba mẹ muốn con làm quen dần với môi trường mới. Điều khá bất ngờ với ba mẹ là Chích Bông rất hào hứng đến trường. Ở đó, con bắt gặp những sân chơi với những trò đu quay, bập bênh, cầu trượt… Con mê say và khám phá ngay thế giới mới này.

Vừa đặt chân đến trường, con đã chạy ra và leo lên ngay cầu trượt. Những bước chân lên thang cầu trượt đầy tự tin, khỏe khoắn của con mới đáng yêu làm sao. Con gái thích thú lắm. Con cứ trèo lên, trượt xuống nhiều lần rồi cười tít mắt. Nhiều trò chơi khác cũng làm con mê say. Con có vẻ yêu thích trường học lắm. Lúc ba mẹ đưa con về, ánh mắt con nhìn theo những món đồ chơi đầy nuối tiếc. Con thích chơi nhiều hơn nữa, thích khám phá nhiều thêm nữa.

Ba mẹ cũng chuẩn bị cho con chiếc ba lô xinh xắn mầu hồng để con tập đeo lưng những lúc tới trường. Con gái khoác cặp trông người lớn lắm. Con cứ chạy lăng xăng làm cả nhà thích thú. Có lúc con tự mở ba lô lấy sữa, khăn, áo xếp ra xếp vào như cùng ba mẹ chuẩn bị đồ đến lớp.

Đến trường mầm non là bước ngoặt đầu tiên và rất quan trọng với con gái. Vài tháng nữa, các nhà trường mầm non bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh. Đúng dịp khai trường tháng 9 năm nay, Chích Bông tròn hai tuổi. Thời gian này ba mẹ đang tập dần cho con làm quen với một môi trường mới - môi trường học tập đầu tiên của con gái trong cuộc đời: Trường mầm non.

Chu Hồng Đông

Mời chia sẻ cảm xúc làm cha mẹ, hình ảnh vui, lời nói ngộ nghĩnh của bé . Mục này không có nhuận bút.