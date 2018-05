Chương trình “Nâng niu mầm sống” đã tổ chức 7 buổi hội thảo tại TP HCM, Hà Nội và Huế từ ngày 18/10 đến ngày 2/11, nhằm hỗ trợ kiến thức phòng ngừa dọa sẩy thai và sinh non cho phụ nữ có thai.

Ngoài ra, chương trình còn tư vấn trực tuyến cho hàng trăm bà mẹ khác trên Vnexpress, với sự tham gia bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Bạch Nga - Phó giám đốc bệnh viện Hùng Vương và Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Thị Thanh Thủy - Trưởng khoa Phụ ngoại, bệnh Viện Hùng Vương.

Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Trưởng khoa Nội soi, bệnh viện Từ Dũ tư vấn cho hàng trăm bà mẹ mang thai vào ngày 2/11 tại TP HCM.

Báo cáo năm 2014 của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) cho biết, mỗi năm trên thế giới có khoảng 15 triệu trẻ bị sinh non, cứ 10 trẻ sinh ra thì có một trường hợp này và khoảng 1,2 triệu trẻ tử vong ngay sau khi sinh do biến chứng. Tỷ lệ sẩy thai, theo WHO là 10% xuất hiện ở phụ nữ có thai trên 20 tuổi và tăng lên 90% ở bà mẹ ngoài 45.

Trẻ sinh non thường bị nhẹ cân, phổi chưa hoàn thiện nên dễ bị suy hô hấp và tử vong, hoặc mắc các bệnh hô hấp về sau (viêm phổi, viêm phế quản… ) nếu sống sót. Ngoài ra, do chưa phát triển đầy đủ về thể chất và tâm thần, trẻ sinh non cũng dễ mắc các khuyết tật bẩm sinh như tim, mù, điếc, câm hoặc các di chứng thần kinh...

Các ông chồng sát cánh cùng vợ trong buổi tư vấn.

Theo các bác sĩ tham gia tư vấn, đa thai, bất thường của tử cung và thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh là 3 nhóm nguy cơ cao gây sinh non và sẩy thai. Ngay cả khi chị em không thuộc đối tượng nguy cơ cao, việc chủ động phòng ngừa yếu tố nguy cơ sẽ giúp thai phụ tận hưởng trọn vẹn niềm vui làm mẹ và cho ra đời những đứa trẻ khỏe mạnh.

Tại chương trình, các cặp vợ chồng trẻ đã được bác sĩ tư vấn và giải đáp cụ thể những thắc mắc về chăm sóc sức khỏe thai kỳ, nhận biết nguyên nhân gây dọa sẩy thai và sinh non, tìm hiểu những phương pháp chủ động dự phòng và điều trị... Ngoài ra, chương trình còn gửi tặng các ông bố bà mẹ bộ cẩm nang kiến thức trong quá trình thai kỳ.

An San