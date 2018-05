Béo phì, tự kỷ, tăng động giảm chú ý (ADHD)… là những căn bệnh mang tính thời đại của trẻ em do mất cân bằng trong lối sống. Tuy nhiên, việc giúp bé phát triển cân bằng không phải là điều khó, đặc biệt là trẻ em thành thị. Một số gợi ý sau sẽ góp phần giúp các gia đình chăm sóc cho bé yêu của mình.

Áp dụng chế độ dinh dưỡng cân đối

Chế độ dinh dưỡng thích hợp giúp bé phát triển cân bằng cả thể chất lẫn trí não. Bé đang lớn cần bổ sung 4 nhóm chất: nhóm bột đường chiếm 55% nhu cầu năng lượng, nhóm chất béo chiếm 30%, nhóm chất đạm chiếm 15%, nhóm chất xơ vitamin và khoáng chất thông qua bữa chính và bữa phụ hàng ngày. Mẹ nên phân bổ tổng năng lượng một ngày theo nhu cầu của từng độ tuổi theo tỷ lệ: bữa sáng 30%, bữa trưa 35%, bữa tối 25%, bữa phụ 10% để đảm bảo bé phát triển tốt.

Nhu cầu năng lượng theo từng độ tuổi cho trẻ em Đông Nam Á:

Nhóm tuổi của trẻ Nhu cầu năng lượng (KCal) Dưới 6 tháng (bú hoàn toàn sữa mẹ) 555 (từ sữa mẹ) Từ 7 đến 12 tháng 710 1 đến 3 tuổi 1.180 4 đến 6 tuổi 1.470 7 đến 9 tuổi 1.825

Hạn chế các món nhiều năng lượng, ít dưỡng chất

Trong điều kiện sống đủ đầy như hiện nay, trẻ em rất dễ bị thừa cân do sức hấp dẫn của nhiều thức ăn nhanh, bánh kẹo, nước ngọt. Các món ăn này chứa năng lượng nhiều vì có nhiều chất béo, bột đường chứa nhưng lại thiếu các dưỡng chất khác nên ăn nhiều dễ khiến bé bị thừa cân, béo phì.

Tăng cường hoạt động ngoài trời

Theo dự án Peach khảo sát trên 1.000 trẻ từ 10 đến 11 tuổi của Đại học Bristol, Anh, bé dễ bị rối loạn tâm lý nếu ngồi trước màn hình hơn 2 giờ một ngày. Ngoài ra, nghiên cứu của tiến sĩ Joey C. Eisenmann, Đại học Michigan ở East Lansing đã chỉ ra nguy cơ trẻ mắc bệnh cao huyết áp do xem tivi nhiều. Mặt khác, dành quá nhiều thời gian trước màn hình, trẻ sẽ dễ bị béo phì do ngồi lâu, kém năng động và khó hòa nhập xã hội.

Việc cha mẹ và con cái cùng vui chơi mỗi cuối tuần rất tốt cho sức khỏe và gắn kết tình cảm gia đình. Cha mẹ nên thường xuyên đưa bé đi công viên, du lịch dã ngoại để bé được tự do vận động, hít thở không khí trong lành, nhìn ngắm thế giới nhiều hơn và tích lũy kinh nghiệm sống. Đây là phương pháp không mới, song rất hữu ích để nuôi dạy con.

Khuyến khích bé chơi thể thao

Cha mẹ nên khuyến khích và cùng bé chơi một môn thể thao nào đó để vừa rèn luyện sức khỏe vừa phát huy được những năng khiếu của bé. Một số trò chơi như chơi đá bóng, cầu lông giúp bé quan sát tốt hơn, phản xạ nhanh, tập bơi lội để vận động toàn thân, tăng chiều cao hay các môn thể dục nhịp điệu vừa giúp bé khỏe, khéo léo lại có thể giúp bé vui chơi kết bạn. Việc khuyến khích bé vận động sẽ giúp bé rèn luyện và phát triển toàn diện.

Tăng đề kháng và tiêu hóa bằng sữa chua

Chọn sữa chua làm bữa phụ cho bé và mỗi ngày ăn từ một đến 2 hộp sẽ giúp bé bổ sung canxi, các dưỡng chất cần thiết và cải thiện sức khỏe đường ruột. Trong 100g sữa chua có khoảng 110mg canxi và vitamin D giúp cơ thể hấp thu tốt dưỡng chất này để phát triển chiều cao. Men vi sinh sống Probiotics có trong sữa chua giúp bổ sung hàng triệu lợi khuẩn cho đường ruột, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, hấp thu chất dinh dưỡng và hỗ trợ phát triển hệ tiêu hóa. Ngoài ra, trong mỗi hộp sữa chua còn có các chất thiết yếu như magie, photpho, vitamin A, D, B… Một hộp sữa chua trong bữa ăn phụ giúp bé tránh béo phì và phát triển toàn diện.

Với bữa chính cân đối nhóm chất và cho bé dùng bữa phụ bằng sữa chua sẽ giúp mẹ kiểm soát tổng năng lượng nạp vào trong ngày của bé (một hộp 100g sữa chua cung cấp 105,8 kcal) để phòng tránh béo phì giúp bé phát triển toàn diện.

Diệp Trương