Những năm gần đây thành phố Perth thủ phủ bang Tây Australia trở thành lựa chọn sinh sống của công dân Australia và là điểm đến đối với nhiều sinh viên quốc tế.

Perth là một thành phố tràn ngập ánh nắng và bầu trời trong xanh, có rất nhiều bãi biển đẹp, bến du thuyền, sông hồ các khu vườn và công viên quốc gia. Khí hậu của Perth rất giống với TP HCM của Việt Nam và đặc biệt Perth chỉ lệch một giờ so với giờ tại Việt Nam. Điều này thuận tiện cho việc liên lạc với gia đình của du học sinh Việt Nam.

Phúc lợi cho học sinh quốc tế tại Perth khá tốt. Học sinh có thể đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng, sinh viên quốc tế được chính phủ bang trợ giá do đó chi phí đi lại ở Perth. Đặc biệt, trung tâm thành phố có các tuyến xe miễn phí.

Một điều quan trọng để giảm chi phí sinh hoạt là ở Perth là những năm gần đây do sự bùng nổ của công nghiệp khai khoáng kéo theo nhiều ngành công nghiệp dịch vụ phát triển nên du học sinh tìm việc làm thêm khá dễ dàng.

Chất lượng giáo dục đào tạo tại Perth cao, hệ thống trường đa dạng từ trung học phổ thông, dự bị đại học, cao đẳng, đại học. Perth có 5 trường đại học gồm: The University of Western Australia; Curtin University; Edith Cowan University; Murdoch University; The University of Notre Dam Australia.

Trong đó Đại học Tây Australia - The University of Western Australia là đại học hàng đầu tại Perth. Trường được coi như Havard của miền Tây Australia nơi đào tạo ra rất nhiều chính khách, các nhà khoa học và doanh nhân hàng đầu. Trường có lịch sử hơn 100 năm và có khu học xá thơ mộng cổ kính hàng đầu tại đây.

