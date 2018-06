Trả lời:

Ngành học Bachelor of Business (Logistics and Supply Chain Management) đều được đào tạo bởi các trường ở Australia, Anh và New Zealand. Học sinh tốt nghiệp PTTH tại Việt Nam với điểm TB 7,0 và IELTS 6,0 có thể phù hợp với các chương trình như:

Dự bị đại học (một năm); đại học (3 năm): tổng thời gian học là 4 năm (cả Australia, Anh và New Zealand đều có chương trình này).

Cao đẳng liên thông (một năm) và đại học (2 năm): tổng thời gian học là 3 năm (một số trường ở Australia và Anh).

Nhân viên tư vấn của IDP Education Việt Nam sẽ trực tiếp cung cấp thông tin chi tiết và giúp bạn lựa chọn quốc gia và trường học phù hợp.

