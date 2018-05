Trả lời:

Sinh viên mới tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông và muốn trở thành kiến trúc sư ở Australia thường theo học chương trình học 5 năm bao gồm 3 năm đại học (Bachelor) và 2 năm thạc sĩ (Master). Riêng đối với những bạn đã tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc tại Việt Nam, các bạn có thể theo học chương trình thạc sĩ (2 năm).

Học phí học ngành kiến trúc ở Australia trung bình khoảng từ 25.000 AUD tới 30.000 AUD một năm.

Yêu cầu đầu vào ngoài bảng điểm, bằng cấp sẽ có thêm phần yêu cầu về portfolio. Cách thức nộp portfolio như thế nào sẽ tùy vào yêu cầu cụ thể của từng trường.

Sau đây là một số trường dạy ngành kiến trúc ở Australia để bạn tham khảo: University of Sydney, University of Technology Sydney (UTS), Monash, RMIT, University of Western Australia…

