Em đang học lớp 12 tại TP HCM, có nguyện vọng nộp đơn vào ngành Social Work (công tác xã hội) của Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Em muốn biết ngành này yêu cầu thi những môn gì và ôn luyện kiến thức môn này thì tìm tài liệu ở đâu? Đồng thời, em cũng muốn hỏi về chương trình trợ giúp tài chính của trường NUS, nếu không được học bổng nhưng đủ điểm đỗ kỳ thi có được vay mượn không? Điều kiện để vay mượn là gì? Việc vay mượn có phải chứng minh tài chính gia đình không? Việc trả tiền ra sao? (Minh Minh)

Trả lời