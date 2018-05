Trả lời:

Bạn có thể dùng bảng chuẩn về chỉ số nhân trắc theo tuổi để theo dõi sự phát triển của con, các chỉ số gồm cân nặng theo tuổi (tình trạng dinh dưỡng chung), chiều cao theo tuổi (tình trạng dinh dưỡng trong quá khứ) và cân nặng theo chiều cao (mức độ cân đối của trẻ hay tình trạng dinh dưỡng cấp tính).

Trong sổ sức khỏe của bé thường có biểu đồ tăng trưởng hoặc bạn có thể mua một quyển sách về dinh dưỡng có in bảng chỉ số phát triển thể chất của trẻ ở hiệu sách. Ngoài ra bạn có thể download miễn phí tại đây bảng đánh giá chiều cao theo độ tuổi của Tổ chức Y tế thế giới. Trong đó bạn chọn phần simply table cho các chỉ số weight for age (cân nặng theo tuổi), height for age (chiều cao theo tuổi), weight for height (cân nặng so với chiều cao). Tốt nhất là bé có chỉ số nhân trắc trong khoảng -1SD đến +1SD, trị số median là trung bình hoặc chuẩn, nhỏ hơn -2SD là suy dinh dưỡng, từ -1SD đến -2SD là báo động suy dinh dưỡng, còn cân nặng lớn hơn 1SD là dư cân, lớn hơn 2SD là béo phì. Một cách đơn giản khác, bạn có thể truy cập Ứng dụng kiểm tra chiều cao tại đây để theo dõi bé có đạt chuẩn theo độ tuổi hay chưa.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hậu