Con tôi táo bón thường xuyên, 3 ngày phải thụt mới đi, nếu ăn cháo cá hồi thì 2 ngày đi một lần. Chế độ ăn hằng ngày của cháu là: sáng 180ml sữa, 10h ăn một hũ váng sữ hoặc một hộp yaourt, trưa ăn nửa chén cháo xay, chiều 3h ăn 180ml sữa, tối 6h30 ăn nửa chén cháo xay, tối 10h uống180ml sữa. Tôi đã đưa con đi khám bác sĩ dinh dưỡng và uống thuốc theo đơn nhưng cháu vẫn biếng ăn, chậm tăng cân.

(Hạ Vy, TP HCM)

Trả lời:

Con bạn có chiều cao vượt trội so với tuổi. Với chiều cao này thì bé cần có cân nặng tương ứng là 9,5 kg, mỗi tháng cần tăng khoảng 300g. Hiện, bé uống sữa tốt nhưng phần thức ăn (cháo) còn quá ít so với tháng tuổi. Do vậy, chiều cao của bé tốt nhưng cân nặng thiếu. Với chế độ ăn như vậy, bé sẽ thiếu chất xơ, gây táo bón. Điều đó cũng ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ và tiêu hóa của bé, làm bé biếng ăn.

Trẻ cần được bổ sung đủ dưỡng chất để phát triển. Ảnh minh họa.

Bé cần tăng lượng cháo lên 2-3 chén mỗi ngày, trong mỗi chén cháo có 20-25gr thực phẩm giàu đạm (một muỗng canh vun hoặc 2 muỗng canh gạt), 20gr rau, 10ml dầu hoặc mỡ (một muỗng canh hay 2 muỗng cà phê). Thuốc bổ không giúp bé tăng cân, chỉ giúp bổ sung một số chất bị thiếu.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hậu