Dưới đây là những thông tin giúp các mẹ chọn lựa thực phẩm có ích và hạn chế thực phẩm "cản trở" sự phát triển chiều cao của trẻ.

Những thực phẩm có ích cho chiều cao.

1. Nước

Nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học đã chứng minh uống đủ nước mỗi ngày tùy theo độ tuổi sẽ giúp trẻ đạt được chiều cao tối ưu bằng cách thúc đẩy tăng trưởng cơ bắp và giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Các đĩa đệm của cột sống có đến 90% là nước. Nếu cơ thể không đủ nước, chúng sẽ bị mất nước và co lại, hoặc chúng sẽ không làm việc hiệu quả nếu bạn uống quá nhiều soda, bia hoặc các đồ uống tăng lực khác.

2. Trái cây có múi

Cam, quýt, bưởi, chanh... là những loại trái cây rất giàu vitamin C. Dưỡng chất này giúp cơ thể hấp thụ canxi một cách tối ưu. Những trái cây có múi không những giúp tăng trưởng chiều cao mà còn rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Nếu bé không may bị táo bón thì đây là thực phẩm rất tốt để giải quyết tình trạng đó.

3. Những thực phẩm giàu canxi

Nổi bật nhất là sữa và các sản phẩm làm từ sữa. Ngoài ra, rau lá xanh màu cũng là một nguồn cung cấp canxi dồi dào mà các mẹ nên cho trẻ tiêu thụ hằng ngày. Canxi không chỉ tốt cho thị lực của mắt và tăng cường lượng máu trong cơ thể mà còn giúp phát triển chiều cao tối ưu.

4. Thực phẩm giàu protein

Những thực phẩm giàu protein cũng là những thực phẩm có nhiều các axit amin, chúng chứa các enzym, hormon và kháng thể kích thích tăng trưởng, tạo năng lượng hiệu quả cho cơ thể. Các mẹ đừng quên trứng, cá, sữa và rau đậu... trong thực đơn của bé, đặc biệt là thực phẩm có chứa thành phần sữa non. Theo một nghiên cứu khoa học gần đây của nhóm giáo sư Hàn Quốc, thành phần của sữa non giúp trẻ phát triển chiều cao và tăng sức đề kháng. Sữa non chuẩn hóa (CBP) được chiết xuất từ sữa non của bò sữa đã qua quá trình tiệt trùng, chuyển hóa để có được thành phần tối ưu. Sau khi hoàn thành, sữa non chuẩn hóa được xác định cung cấp nhiều dưỡng chất giúp kích thích sự phát triển của đường tiêu hóa nhiều hơn so với những loại sữa thông thường.

Những thực phẩm "cản trở" sự phát triển của chiều cao

1. Thực phẩm chứa nhiều đường

Bạn nên tránh cho bé ăn nhiều bánh ngọt, kẹo, nước ngọt... vì chúng có hàm lượng chất béo cao. Chúng không chỉ kích thích quá trình chuyển hóa đường thành mỡ gây bệnh béo phì mà còn làm giảm khả năng hấp thụ canxi và các vitamin, khoáng chất khác của cơ thể. Nếu lượng đường chiếm 16%-18% trong tổng hàm lượng thức ăn thì trẻ sẽ thường xuyên phải đối mặt với các vấn đề về đường tiêu hóa.

2. Thực phẩm chứa nhiều mỡ

Các đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ cung cấp cho bé quá nhiều calo, dễ dẫn đến bệnh béo phì và hạn chế sự phát triển của các tế bào thần kinh.

3. Đồ uống có ga

Nếu cơ thể không đủ nước, các đĩa đệm của cột sống sẽ mất nước và co lại. Nhưng nếu bé uống quá nhiều soda, bia hoặc các đồ uống tăng lực khác thì các đĩa đệm cũng sẽ hoạt động không hiệu quả.

Báo điện tử VnExpress cùng nhãn hàng Lackid (Dược phẩm Minh Tiến) phối hợp tổ chức chuyên mục ""Bí quyết tăng chiều cao cho trẻ"". Tại đây, độc giả có thể chia sẻ kinh nghiệm, đặt các câu hỏi dành cho bác sĩ chuyên môn về chiều cao của trẻ tại: suckhoe@vnexpress.net.

Ngọc Bích