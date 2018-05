Để biết trẻ có phát triển đúng chuẩn hay không, các bác sĩ thường thông qua biểu đồ tăng trưởng, từ đó đưa ra những tư vấn cho phụ huynh. Biểu đồ tăng trưởng là một bước cơ bản trong các buổi khám sức khỏe tổng quát, nó cho các nhà chăm sóc sức khỏe biết được trẻ đang phát triển như thế nào so với các bạn cùng trang lứa. Điều này còn thể hiện tốc độ tăng trưởng về chiều cao và cân nặng của trẻ qua thời gian để biết bé có phát triển cân đối hay không.

Ứng dụng kiểm tra chiều cao do nhãn hàng Lackid thiết kế giúp các bậc phụ huynh có thể kiểm tra chiều cao cho con mình, xem bé có đạt chuẩn của WHO hay chưa. Từ đó, cha mẹ sẽ theo dõi được tiến trình phát triển chiều cao của con theo độ tuổi, phát hiện kịp thời khi trẻ gặp phải vấn đề về sức khỏe và tăng trưởng.

Ngay tuần đầu tiên ra mắt trên Page"Vươn cao như Thánh Gióng", ứng dụng kiểm tra chiều cao cho trẻ đã được hơn 400 mẹ sử dụng để kiểm tra chiều cao cho con mình. Thông qua hình thức kiểm tra này, các bậc phụ huynh có thể hiểu về tình trạng hiện tại của con, trực tiếp đưa ra các thắc mắc gửi về chương trình và nhận được sự tư vấn từ các chuyên gia dinh dưỡng.

Sử dụng ứng dụng kiểm tra chiều cao này, cha mẹ còn có cơ hội nhận được những phần quà may mắn từ nhãn hàng Lackid. Mỗi tuần Page sẽ dành tặng 5 phần quà may mắn cho 5 mẹ sử dụng ứng dụng được chọn một cách ngẫu nhiên, mỗi phần quà là một voucher mua sắm trị giá 100.000 đồng và quà tặng từ nhãn hàng.

Ngoài ứng dụng đo chiều cao, Page Lackid cũng cung cấp những thông tin hữu ích cho các bà mẹ đang nuôi con. Các mẹ được chia sẻ những thông tin về chế độ dinh dưỡng hợp lý trong việc chăm sóc con trẻ. Trẻ phát triển theo chu trình cho đến khi 2 tuổi và sau đó bỗng dưng mức tăng trưởng bắt đầu chậm lại so với những trẻ khác. Điều đó cho thấy bé có thể đang gặp vấn đề về sức khỏe. Các bác sĩ có thể biết được điều này bằng cách quan sát biểu đồ tăng trưởng của bé. Đó có thể là biểu hiện của một hệ tiêu hóa kém.

Với những trẻ kén ăn hoặc thường xuyên gặp vấn đề về tiêu hóa, men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa và kích hoạt các enzim chuyển hóa thức ăn được các bác sĩ khuyên dùng. Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm lợi khuẩn Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacilluss acidphilus, Bifidobacteriumlongum và Streptococcus faecalis, khi được kết hợp đúng tiêu chuẩn sẽ hỗ trợ tối đa khả năng tiêu hóa, hấp thụ, phòng chống tiêu chảy và các vấn đề về đường ruột. Kết hợp với những lợi ích từ sữa non chuẩn hóa, sản phẩm Lackid có chứa thành phần sữa non chuẩn hóa (CBP) và có năm loại lợi khuẩn trên. Một khẩu phần ăn tốt chỉ đảm bảo cả về chất và lượng khi các bà mẹ thấu hiểu cơ thể bé và giúp bé hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng, giúp bé cao lớn, khỏe mạnh mỗi ngày.

Ngọc Bích