Trả lời:

Trong sữa non của người mẹ chứa rất nhiều kháng thể giúp bé chống lại nhiễm trùng. Ngoài ra, sữa non còn có các yếu tố kích thích tăng trưởng và giúp phân chia tế bào, nhờ vậy, bé có thể tăng cân và chiều cao tốt, phục hồi các thương tổn trong cơ thể... Bản chất chúng là protein. Nhưng sữa non chỉ tiết ra trong vài ngày đầu với hàm lượng các chất này khá đặc, càng về sau hàm lượng các kháng thể và yếu tố tăng trưởng càng ít hơn.

Sữa non của bò cũng vậy. Vì vậy, người ta phải vắt được sữa non của bò đúng thời điểm, đảm bảo trong sữa có lượng protein đúng của sữa non và đủ thì mới có hiệu quả trong việc kích thích tăng trưởng và tăng khả năng miễn dịch. Sữa non chuẩn hóa CBP (Colostrum Basic Protein) là chỉ số phản ánh lượng protein quý này chứa trong sản phẩm sữa non của bò.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hậu