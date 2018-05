Trả lời:

Trẻ ngủ ngon mới mau lớn cả về cân nặng lẫn chiều cao, vì hormone tăng trưởng tiết ra nhiều nhất vào lúc bé đã ngủ say, khoảng 2h-3h sáng. Bé ngủ không ngon có thể do thiếu vitamin D vì bé không được phơi nắng đều đặn mỗi ngày (15-30 phút lúc nắng ấm), thiếu canxi, thiếu magie hay quá đói, quá no, sinh hoạt không phù hợp (không gian ồn ào, gia đình ngủ muộn, xem phim kích động, đùa giỡn quá mức trước khi ngủ…). Tùy theo nguyên nhân mà cha mẹ cần có hướng can thiệp cho đúng.

Uống cốm bổ có thể cải thiện được phần nào tình trạng khó ngủ vì chúng cung cấp một ít vitamin, khoáng chất, canxi… nhưng không giải quyết triệt để nguyên nhân nên không có hiệu quả lâu dài. Bạn nên cho cháu đến khám chuyên khoa nhi và dinh dưỡng tại bệnh viện tỉnh để các bác sĩ chẩn đoán và điều trị cho bé sớm.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hậu