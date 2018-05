Trả lời:

Lý luận này có lẽ xuất phát từ việc người châu Âu ăn nhiều khoai tây và có chiều cao tốt hơn người châu Á thường ăn gạo là chủ yếu. Khoai tây là nhóm thực phẩm giàu carbohydrate giống như gạo, có nhiều chất xơ và một ít đạm quý, có lợi cho sức khỏe. Bạn cho bé ăn khoai tây thay đổi với phần gạo, số lần ăn tùy thuộc khẩu vị, ý thích của bé, nhưng không thay thế đạm hay béo, sữa được. Món gì ăn nhiều quá cũng làm bé ngán, mà chán quá không ăn được, thiếu dinh dưỡng thì sẽ không tăng cân, không tăng chiều cao.

Khoai tây nghiền không thay thế được cơm và các chất giàu đạm, canxi. Ảnh minh họa.

Có lẽ người châu Âu cao hơn người châu Á không phải do ăn nhiều khoai tây mà do chế độ ăn của họ có nhiều bơ sữa, vì vậy giàu canxi. Ngoài ra, bơ sữa giàu chất béo nên từ nhỏ họ không bị thiếu năng lượng kéo dài, tiềm năng chiều cao phát triển tối ưu được so với chúng ta.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hậu