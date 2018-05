Ở một số nước phát triển, không ít bà mẹ đã sử dụng các loại thực phẩm bổ sung nhằm bổ trợ tích cực cho việc tăng trưởng chiều cao của trẻ. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết có ba giai đoạn cơ thể trẻ tăng trưởng chiều cao nhanh mà các mẹ cần lưu ý: lúc trong bụng mẹ, từ sơ sinh đến 3 tuổi và thời kỳ dậy thì.

Thông thường các bà mẹ chỉ thấy được sự phát triển nhảy vọt về chiều cao của trẻ vào độ tuổi dậy thì mà quên mất những nền tảng cơ bản ngay từ ban đầu để con trẻ có được chiều cao tối ưu về sau. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trẻ cần được chăm sóc và bổ sung các dưỡng chất cần thiết và vận động hợp lý trong giai đoạn một tuổi đến tám tuổi để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của giai đoạn dậy thì. Ngay từ những năm đầu đời, bé cần được nuôi dưỡng thật tốt để có cơ hội hấp thụ nguồn dinh dưỡng tốt một cách đầy đủ. Ngoài ra, vận động thể thao ngoài trời cũng là một cách giúp con khỏe mạnh và tăng trưởng chiều cao tối ưu.

Bên cạnh chất đạm rất quan trọng giúp trẻ cao lớn thì sữa non chuẩn hóa (CBP) trong những năm gần đây được nhiều bà mẹ quan tâm. Đây cũng chính là một trong những dưỡng chất quan trọng cần được bổ sung vào chế độ dinh dưỡng của trẻ. Một số nghiên cứu khoa học do nhóm Giáo sư Hàn Quốc đã chứng minh sữa non chuẩn hóa có các hoạt chất sinh học thúc đẩy sự hình thành xương và ngăn chặn sự phá hủy cấu trúc của xương, từ đó thúc đẩy quá trình tăng trưởng của trẻ.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, chiều cao và sức đề kháng của trẻ là kết quả từ những bữa ăn hằng ngày. Việc bổ sung thành phần sữa non chuẩn hóa vào chế độ dinh dưỡng của trẻ trong giai đoạn từ một tuổi đến 8 tuổi sẽ giúp bé tăng trưởng chiều cao một cách tối ưu vào giai đoạn dậy thì. Theo tổ chức Y tế Thế giới WHO, có năm lợi khuẩn khi được kết hợp đúng tiêu chuẩn sẽ hỗ trợ tối đa việc phát triển chiều cao, khả năng tiêu hóa, phòng chống tiêu chảy và các vấn đề về đường ruột. Nghiên cứu cũng cho thấy, CBP khi được kết hợp đúng tiêu chuẩn với năm loại lợi khuẩn sẽ hỗ trợ tối đa việc phát triển chiều cao và kích thích sự tăng trưởng của trẻ. Kết hợp với những lợi ích từ sữa non chuẩn hóa, công ty Rexgene Biotech (Hàn Quốc) đã đưa vào thị trường Việt Nam sản phẩm Lackid, nhằm hỗ trợ tối đa việc phát triển chiều cao của trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Báo điện tử VnExpress cùng nhãn hàng Lackid (Dược phẩm Minh Tiến) phối hợp tổ chức chuyên mục ""Bí quyết tăng chiều cao cho trẻ"". Tại đây, độc giả có thể chia sẻ kinh nghiệm, đặt các câu hỏi dành cho bác sĩ chuyên môn về chiều cao của trẻ tại: suckhoe@vnexpress.net.

Ngọc Bích