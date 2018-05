Chị Hoàng Minh Thùy, sống ở quận 5, TP HCM cho biết: chị luôn "nâng lên đặt xuống" mỗi khi khi chọn sữa cho con. "Bé Nhím nhà mình phát triển thể chất tốt nên mình không lo lắm. Điều mình muốn là làm sao chọn được loại sữa thực sự tốt cho sự phát triển trí não của con để con thông minh hơn. Bây giờ nhiều loại sữa mà thành phần cũng khá giống nhau. Mình có tham khảo khuyến nghị của WHO và FAO thì DHA là dưỡng chất thiết yếu cho trí não. Vì vậy, mình chọn sữa có hàm lượng DHA theo đúng khuyến nghị của 2 tổ chức này để an tâm", chị chia sẻ sau khi đã "chốt" được loại phù hợp cho con.

Cách làm của chị Thùy cũng được nhiều bà mẹ hiện đại áp dụng. Chị Thùy đã chọn Enfagrow A+ cho con sau khi cân nhắc giữa nhiều sản phẩm cùng loại. Bé Nhím của chị phát tiển khỏe mạnh và và thông minh khiến chị tự tin đưa ra những lời khuyên cho bạn bè về kinh nghiệm chọn sữa cho con.

Những điều bé học được, tích lũy và thể hiện ra bên ngoài là thành quả của sự kết hợp giữa dinh dưỡng thông minh và tác động thông minh như giáo dục, vui chơi. Ảnh minh họa.

Bé Nhím nhà chị Thùy giờ đã 3 tuổi, luôn là trung tâm giải stress, niềm hạnh phúc của cả nhà. Vì Nhím rất lanh lợi nên cả nhà thường cười nghiêng ngả với những lời ngộ nghĩnh của em như "Mẹ ơi, vòi nước 'tè' lên người con", "Ba ơi, sao ba không ngủ chung với mẹ của ba?", "Mai mẹ đi học Nhím đi làm cho mẹ nhé!"...

Nhím còn có thể nhớ được quãng đường về nhà bà ngoại, thuộc được khá nhiều bài hát do mẹ dạy. Hôm chở Nhím đi chơi, một chiếc giày bị rơi lúc nào không hay, chị Thùy nói "Nhím ngủ gật nên rớt mất một chiếc giày rồi, làm sao bây giờ". Nhím suy nghĩ rồi an ủi mẹ "Không sao đâu, chút nữa về mình lượm lại nha mẹ". Hôm bà nội than đau chân, Nhím lăng xăng lấy dụng cụ y tế để "khám" rồi nói "Bà nội không sao đâu, bà chỉ cần tập thể dục và can đảm lên thôi!". Sự thông minh và nhanh nhẹn của Nhím khiến cả nhà vui mừng, hết mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Khoa học đã chứng mình rằng, tất cả những điều bé học được, tích lũy và thể hiện ra bên ngoài chính là thành quả của sự kết hợp giữa dinh dưỡng thông minh và tác động thông minh như giáo dục, vui chơi. Trong đó, dinh dưỡng rất quan trọng đối với sự phát triển sức mạnh trí não vì 2 năm đầu đời, não trẻ phát triển nhanh nhất và cần bổ sung đúng và đủ dưỡng chất.

Mead Johnson Nutrition đã và đang hợp tác với hơn 100 viện nghiên cứu, trường đại học danh tiếng để thực hiện hơn 30 nghiên cứu lâm sàng về DHA và sự phát triển của trẻ. Kết quả cho thấy DHA có tác động tích cực lên thị giác, chỉ số phát triển trí tuệ, khả năng xử lý tình huống, mức độ phát triển nhận thức của trẻ. Từ đó, công ty này đã phát triển các sản phẩm chứa DHA đúng hàm lượng, giúp trẻ thông minh hơn. Enfagrow A+ 3 với công thức DHA Power + chứa hàm lượng đúng DHA theo khuyến nghị của FAO/WHO và được chứng minh lâm sàng giúp bé phát huy sức mạnh trí não.

Ngọc Bích