Cựu chiến binh Do Du Diu ngồi giữa khu mộ tập thể của 12 đứa con, mất do dị tật bẩm sinh. Một số con gái của ông may mắn sống sót nhưng luôn ốm yếu. Ông Diu cũng là nạn nhân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ loại chất diệt cỏ chết người. Mơ ước của ông và vợ suốt 20 năm qua là cố gắng để sinh được một người con khỏe mạnh. Thế nhưng lần lượt những đứa con chào đời với khuyết tật bẩm sinh rồi ra đi. Vợ chồng ông chỉ biết về ảnh hưởng của chất độc da cam khi đứa con thứ 15 ra đời.