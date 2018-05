Chợ An Đông tọa lạc ở đường An Dương Vương, quận 5, có lịch sử hoạt động 56 năm. Khu chợ cũ ngày xưa được xây cất năm 1954, qua thời gian bị hư hại nhiều. Vào năm 1990 trên nền chợ cũ mọc lên ngôi chợ mới với 5 tầng lầu khang trang. Hiện chợ có 2.702 quầy sạp với 4.000 tiểu thương đang kinh doanh, doanh số luân chuyển hàng hóa khoảng 1.500 tỷ đồng một năm. Chợ An Đông được Donald Jellema chụp năm 1967 (ảnh trên) và Trung tâm thương mại - dịch vụ An Đông ngày nay qua ảnh Giang Phạm.