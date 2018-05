Khi khăn xếp đã thành hình trên khuôn, công đoạn cuối cùng là mang phơi nắng cho các lớp keo khô lại. Khăn xếp do cụ Lê làm nổi tiếng đẹp và đều. "Quấn khăn tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi kinh nghiệm và sự cẩn thận, tỉ mẩn cao", cụ Lê cho biết. "Khăn xếp ngày nay so với ngày xưa cũng không khác nhau đáng kể. Duy chỉ có các lớp vải bây giờ được may bằng máy thay vì khâu thủ công nên không chắc chắn bằng".