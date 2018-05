Bức ảnh đạt giải nhất ghi lại khoảnh khắc ông bố trẻ nằm ấp con gái nhỏ sinh non tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, do anh Huỳnh Nam Đông chụp. "Cặp vợ chồng này sinh non ba con nên bố, bà ngoại và bác phải thay nhau ấp bé theo phương pháp Kangaroo trong lúc mẹ nghỉ ngơi dưỡng sức", anh Đông chia sẻ về bức ảnh.