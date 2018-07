Chị Đông cho biết, cả mình, ông xã và con gái đều thích trồng cây, nhà lại có sẵn bồn đất. Với gia đình chị, trồng cây chính là thú vui, giảm stress rất nhiều. Lý do nữa là do lo ngại vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Vườn rau nhà chị đáp ứng được 50% nhu cầu, chị vẫn phải mua thêm. Đôi khi, các loại rau nhà trồng được ít quá, chị gom mỗi loại một ít nấu thành một nồi rau thập cẩm. Chị cũng muốn tạo cho cô con gái một không gian để con tập quan sát, thấy được sự sinh trưởng, lớn lên của cây cối.