Những năm gần đây, các khu công nghiệp phát triển mạnh. Số lượng lớn công nhân đã đến đây làm việc và sinh sống; do vậy rất cần thiết xây dựng nhiều nhà trẻ cho trẻ em. Ý tưởng của trường mầm non ở Đồng Nai là tạo sân chơi ngoài trời an toàn cho trẻ và giáo dục các em về tầm quan trọng của nông nghiệp.