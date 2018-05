Ngôi nhà mái lá của cặp vợ chồng KTS Phạm Thị Mỹ An và KTS Michael Charruault gần gũi với thiên nhiên hơn khi trồng nhiều cây xanh quanh nhà. Trong khoảng vườn nhỏ của gia đình có trồng những cây hoa sứ to. "Khi Mỹ An thiết kế ngôi nhà này, đó thực sự là một giấc mơ trở thành sự thật. Gia đình tôi được sống trong một không gian mở hoàn toàn, gần hơn với thiên nhiên", anh Michael chia sẻ. (Xem cả nhà). Ảnh: Hiroyuki Oki.