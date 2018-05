Trường mầm non OB ở Nagasaki (Nhật) xây thêm một khu nhà mới bên cạnh tòa nhà và sân chơi hiện có. Diện tích mặt bằng là 864 m2 do Hibinosekkei và Youji no Shiro thiết kế. Công trình nằm ngay gần bãi biển, phía xa là dãy núi bao bọc. Nhóm kiến trúc sư đã đưa ra thiết kế để đem lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên cho các em nhỏ.