Ngôi nhà ba tầng nằm trên khu đất 200 m2 có hàng rào cao 3m bao quanh để đảm bảo an ninh. Nhưng bức tường với nhiều đường gờ kết hợp với cửa gỗ đơn giản không có sự nặng nề mà trái lại, đem lại cảm giác thiền, bình yên, nhẹ nhàng nhờ hàng trúc quân tử trồng xung quanh. Ngoài ra, nhà còn có hệ thống an ninh và vào buổi tối, chủ nhà sẽ đóng cửa kéo bao quanh toàn bộ khu sinh hoạt chung tầng 1 để đảm bảo an toàn.