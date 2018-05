Vải dùng để in tranh là vật liệu còn khá mới mẻ ở Việt Nam, được làm từ chất liệu polyester có phủ màng polyurethane, có khả năng chống bắt lửa. Việc lau chùi tường có thể dễ dàng khi trẻ vô ý làm bẩn tường. Loại vải này được nhập khẩu từ nước ngoài, linh hoạt cho thi công công trình, được bảo hành đến 10 năm. Chất liệu in UV bền màu và không ảnh hưởng tới sức khỏe trẻ nhỏ vì sẽ tự bay mùi nhanh chóng sau khi được in. Các bức tranh được in trên vải của những nhà thiết kế người Nga có độ sắc nét và sinh động hơn nhờ in bằng kỹ thuật số.